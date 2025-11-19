MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

Foto: Društvene mreže

Nabavio pištolj

Osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara se na teret stavlja, kako su potvrdili iz Tužilaštva HNK, da je 16. novembra oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta udarao u predelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

- U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu jednog hotela na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost. Ona je građanima i prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran i mobilnim telefonom pozvala policiju. Za to vreme je osumnjičeni došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i upucao je iz pištolja u pravcu glave, tada joj je zadao smrtonosne povrede, od kojih je oštećena preminula na licu mesta - naveli su iz Tužilaštva HNK.

Foto: Društvene mreže

Advokat po službenoj dužnosti

Anis Kalajdžić je po zanimanju elektrotehničar računarske tehnike i automatike, zaposlen je na benzinskoj pumpi "Energopetrol", a radi i kao i fudbalski sudija.

Kada mu je pročitano za šta je osumnjičen, Anis je sudiji potvrdio, kako mu je jasno da mu se na teret stavlja teško ubistvo, kao i sa sadržajem predloga za određivanje pritvora. Izjavio je da će se o tome izjasniti nakon izjašnjenja njegovog branioca, advokata po službenoj dužnosti, Nermina Dizdara.

Dizdar je naveo da se odbrana protivi određivanju pritvora te je predložio da se, ukoliko Sud nađe da postoje uslovi, određenim merama zabrane, pokuša postići ista svrha.

On je, između ostalog, vezano za navode predloga, kazao da je kao dokaz navedeno da je saslušan veći broj svedoka. Između ostalog, naveo je kako smatra i da ne postoje izvanredne, kao ni naročite okolnosti.

Osumnjičeni Kalajdžić je kratko kazao da se pridružuje navodima svog advokata te da nema šta dodati.

Foto: Društvene mreže

Tužilaštvo insistira na meri pritvora

Međutim, postupajuća tužiteljka Tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, kazala je da u celosti ostaje pri svom predlogu. Naglasila je kako se izričito protivi bilo kakvim merama zabrane, jer se samo merom pritvora u ovom konkretnom slučaju može postići da se ne ponovi delo i da se umiri javnost.

Pritvor je predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično delo, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 godine ili teža kazna.

Takođe, pritvor je zatražen i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom da je reč o krivičnom delu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posledicu krivičnog dela.

U predlogu je navedeno da bi puštanje na slobodu osumnjičenog rezultiralo pretnjom narušavanja javnog reda, budući da je u posljednje vreme učestalo vršenje najtežih krivičnih dela - ubistava na štetu žena.

Rešenje o predlogu Tužilaštva HNK za određivanje pritvora, Sud će u zakonskom roku doneti, najkasnije do kraja radnog dana.

Podsetimo, protiv Kalajdžića je potvrđena optužnica za produženo krivično delo Ugrožavanje sigurnosti, nakon što ga je za to u januaru ove godine prijavila jedna ženska osoba iz Mostara.

Prijatelji stradale Aldine su rekli da ju je ubio psihopata.

Potresno opraštanje, Aldinine prijateljice, možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Ispred kuće u kojoj je živela ubijena devojka muk i tuga. Porodica stradale sedi za stolom i ne progovara.

(Blic/Avaz)

BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina