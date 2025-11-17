KATAKLIZMA U SLOVENIJI: Bujice nose puteve, objekti pod vodom, građani ostali bez struje (VIDEO)

NA Goriškom u Sloveniji obilne kiše poslednjih dana uzrokuju sve više problema: poplave, odroni i oštećena infrastruktura.

Foto: Printskrin/ Fejsbuk/ Občina Brda

Objekti su poplavljeni, a na više lokacija pokrenuti su odroni. Najteže je pogođeno područje Goriških brda, no probleme imaju i opštine Kanal ob Soči i Tolminsko.

Komandir regionalnog štaba civilne zaštite za Severnu Primorsku, Sama Kosmača rekao je da su tokom noći bujične vode prodrle u brojne objekte u opštinama Brda i Kanal ob Soči.

Vatrogasci i civilna zaštita intervenisali su oko 15 puta, a akcije još traju.

Zabeleženo je i više manjih odrona, koji zasad ne ugrožavaju stambene objekte, ali su zbog njih zatvoreni pojedini putevi.

Prema podacima saobraćajno informacionog centra, regionalni put Dobrovo–Neblo je zatvorena zbog poplavljenog kolovoza, dok se na deonici Solkan–Gonjače između Kojskog i Gonjača saobraćaj odvija naizmenično, jednim kolovoznom trakom, zbog odrona.

U Goriškim brdima odroni su zatrpali više puteva, a jedan most je potpuno uništen. Oštećena je i elektroenergetska infrastruktura. U Višnjeviku je odron odnio betonski stub dalekovoda, zbog čega je bez struje oko 200 korisnika. U Šlovrencu je odron pomerio stub ostavljajući dodatnih 80 korisnika bez električne energije.

Meteorolog ARSO-a Brane Gregorčič izjavio je da su najjači pljuskovi zabeleženi tokom noći, najpre u području između Goriških brda i Tolmina, uz lokalne oluje. U tom je delu u 12 sati palo je više od 100 milimetara kiše — najviše na Voglu (121 mm) i u Tolminu (115 mm).

Iako na Goriškom i dalje pada kiša, Gregorčič ističe da je najgori deo prošao i da će padavine tokom dana slabiti. U narednoj noći očekuje se još kiše uz prolazak fronte, ali ne u količinama koje bi trebale izazvati dodatne poteškoće.

(Tanjug)

