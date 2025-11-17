OVO JE ALDINA SVIREPO UBIJENA U MOSTARU: Fudbalski sudija je jurio kroz grad, pa upucao u toaletu gde je pokušala da se sakrije
ALDINA Jahić (32) iz Kalesije ubijena je sinoć u Mostaru. Ovaj brutalni zločin šokirao je region, a detalji koje su mediji objavili su jezivi.
Osumnjičeni za ubistvo je Anis K. (33), fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH, a mediji prenose da je reč o sinu slavnog Veležova fudbalera Avde.
Ono što je posebno užasnulo javnost su detalji ovog mučkog ubistva. Naime, muškarac je devojku pratio od Autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.
Pratio je pa je upucao
Prema saznanjima, žena je trčala iz smera Autobuske stanice, a napadač je za njom krenuo automobilom. Kad je video da ulazi u ugostiteljski objekt, ostavio je vozilo Ford 50-tak metara dalje u krenuo za njom. Devojka je uspela da utrči u toalet, gde ju je napadač i pronašao i upucao.
Navodno, pokušao je samoubistvo, ali je pištolj zakočio.
Budući da je nesretna devojka ranije pozvala policiju, patrola je za dve minute došla na lice mesta gde su ga i uhapsili.
Dobijala pretnje
Uviđajem je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljka Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić koja je kazala da je, prema do sada prikupljenim informacijama, nesretna devojka od Anisa, koji joj je bio bivši dečko dobijala ranije pretnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, verovatno, kako je navela, da će se to završiti na pretnjama.
- Međutim, večeras kada je krenula na fitnes, on ju je dočekao i fizički je napao, nakon čega je potegao pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći da spasi, ali je on ušao i ubio je - rekla je Pranjić.
Istražitelji su na licu mesta pregledali i snimke video-nadzora ispred i u unutrašnjosti objekta. Obavljeni su razgovori i sa svedocima.
Prema ranijim informacijama portala "Avaz", ubijena devojka je iz Kalesije, a u Mostar je došla radi zaposlenja.
Kako saznaje Večernji.ba, osumnjičeni je nedavno prijavio pištolj, a kao razloge prijave je naveo sigurnosne razloge jer mu se, naveo je, preti kao fudbalskom sudiji.
(Avaz/Večernji.ba)
