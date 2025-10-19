IZBORI U SEVERNOJ MAKEDONIIJI: Izlaznost do 17 časova manja od 40 odsto
OGLASILA se Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije.
Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije saopštila je danas da je na lokalnim izborima u toj zemlji do 17.00 sati glasalo 39,61 odsto upisanih birača, prema podacima dobijenim sa 3.221 biračkog mesta, što je 92,72 odsto od ukupnog broja biračkih mesta.
Velika izlaznost zabeležena je i u Dojranu, gde je do tog vremena glasalo 60,9 odsto birača i u Makedonskom Brodu, gde je glasalo 59,6 odsto birača.
Najmanja izlaznost je zabeležena Vrapčištu, gde je glasalo 20,9 odsto birača, u Mavrovu gde je glasalo 25,8 odsto birača i u skopskoj opštini Šuto Orizari, gde je glasalo 30,38 odsto birača.
Što se tiče Skoplja, najveća izlaznost po opštinama do 17.00 sati bila je u gradskoj opštini Saraj, gde je glasalo 47,9 odsto upisanih birača.
Prema saopštenju Državne izborne komisije, glasanje se odvija bez problema i do sada nisu primljene nikakve žalbe ili prigovora u vezi sa nepravilnostima.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)