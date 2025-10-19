IZBORI U SEVERNOJ MAKEDONIIJI: Izlaznost do 17 časova manja od 40 odsto

OGLASILA se Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije.

AP Photo/Boris Grdanoski

Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije saopštila je danas da je na lokalnim izborima u toj zemlji do 17.00 sati glasalo 39,61 odsto upisanih birača, prema podacima dobijenim sa 3.221 biračkog mesta, što je 92,72 odsto od ukupnog broja biračkih mesta.

Velika izlaznost zabeležena je i u Dojranu, gde je do tog vremena glasalo 60,9 odsto birača i u Makedonskom Brodu, gde je glasalo 59,6 odsto birača.

Najmanja izlaznost je zabeležena Vrapčištu, gde je glasalo 20,9 odsto birača, u Mavrovu gde je glasalo 25,8 odsto birača i u skopskoj opštini Šuto Orizari, gde je glasalo 30,38 odsto birača.

Što se tiče Skoplja, najveća izlaznost po opštinama do 17.00 sati bila je u gradskoj opštini Saraj, gde je glasalo 47,9 odsto upisanih birača.

Prema saopštenju Državne izborne komisije, glasanje se odvija bez problema i do sada nisu primljene nikakve žalbe ili prigovora u vezi sa nepravilnostima.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć