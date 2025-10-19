Region

IZBORI U SEVERNOJ MAKEDONIIJI: Izlaznost do 17 časova manja od 40 odsto

Танјуг

19. 10. 2025. u 19:07

OGLASILA se Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije.

ИЗБОРИ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИИЈИ: Излазност до 17 часова мања од 40 одсто

AP Photo/Boris Grdanoski

Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije saopštila je danas da je na lokalnim izborima u toj zemlji do 17.00 sati glasalo 39,61 odsto upisanih birača, prema podacima dobijenim sa 3.221 biračkog mesta, što je 92,72 odsto od ukupnog broja biračkih mesta.

Velika izlaznost zabeležena je i u Dojranu, gde je do tog vremena glasalo 60,9 odsto birača i u Makedonskom Brodu, gde je glasalo 59,6 odsto birača.

Najmanja izlaznost je zabeležena Vrapčištu, gde je glasalo 20,9 odsto birača, u Mavrovu gde je glasalo 25,8 odsto birača i u skopskoj opštini Šuto Orizari, gde je glasalo 30,38 odsto birača.

Što se tiče Skoplja, najveća izlaznost po opštinama do 17.00 sati bila je u gradskoj opštini Saraj, gde je glasalo 47,9 odsto upisanih birača.

Prema saopštenju Državne izborne komisije, glasanje se odvija bez problema i do sada nisu primljene nikakve žalbe ili prigovora u vezi sa nepravilnostima.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠEN JOŠ JEDAN ČLAN KRIMI KLANA IZ CRNE GORE: Otkrivena i velika mreža pomagača
Region

0 0

UHAPŠEN JOŠ JEDAN ČLAN KRIMI KLANA IZ CRNE GORE: Otkrivena i velika mreža pomagača

SLUŽBENICI Uprave policije - Odeljenja bezbednosti Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala su večeras, u Zeti, nakon višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, locirali i u taktički preciznoj akciji uhapsili operativno interesantno lice A.V. (37) člana jedne organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje.

19. 10. 2025. u 20:01

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO JE ŠEŠELJ STUDIRAO? Ovo je prava istina

KOLIKO JE ŠEŠELj STUDIRAO? Ovo je prava istina