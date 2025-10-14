ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Potres zabeležen 16 kilometara od Siska
ZEMLjOTRES magnitude 3.3 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 14. oktobra u 07:05 časova, na području Hrvatske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3631 i dužine 16.4496.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
