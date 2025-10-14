Region

ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Potres zabeležen 16 kilometara od Siska

V.N.

14. 10. 2025. u 07:17

ZEMLjOTRES magnitude 3.3 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 14. oktobra u 07:05 časova, na području Hrvatske.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ХРВАТСКУ: Потрес забележен 16 километара од Сиска

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3631 i dužine 16.4496.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

