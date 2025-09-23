Region

KO JE BIO UBIJENI POLITIČAR ZORAN GRGIĆ? Prvi snimak sa mesta zločina (VIDEO)

Novosti online

23. 09. 2025. u 23:40

U PUCNjAVI na području opštine Garčin danas je došlo do pucanjve u kojoj je ubijena jedna osoba, a kako prenose pojedini hrvatski mediji, reč je o bivšem narodnom poslaniku iz HDZ-a Zoranu Grgiću.

КО ЈЕ БИО УБИЈЕНИ ПОЛИТИЧАР ЗОРАН ГРГИЋ? Први снимак са места злочина (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Policija Brodsko-posavske županije je saopštila da je muškarac koji je ranjen u pucnjavi preminuo uprkos pokušajima reanimacije, dok je napadač u bekstvu, javlja Index.hr.

Do pucnjave je došlo oko 18 časova.

Grgić se 1963. godine rodio u Slavonskom Brodu, gde je završio osnovnu i srednju školu i studirao u tom gradu (uz Zagreb).

On je bio saborski poslanik iz redova Hrvatske demokratske zajednice (HDž) tokom ranih 2000-ih.

Bio je i član Veća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi Hrvatskog sabora.

Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u periodu od 2003. do 2016. godine na predlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)