U PUCNjAVI na području opštine Garčin danas je došlo do pucanjve u kojoj je ubijena jedna osoba, a kako prenose pojedini hrvatski mediji, reč je o bivšem narodnom poslaniku iz HDZ-a Zoranu Grgiću.

Foto: Printskrin

Policija Brodsko-posavske županije je saopštila da je muškarac koji je ranjen u pucnjavi preminuo uprkos pokušajima reanimacije, dok je napadač u bekstvu, javlja Index.hr.

Do pucnjave je došlo oko 18 časova.

Grgić se 1963. godine rodio u Slavonskom Brodu, gde je završio osnovnu i srednju školu i studirao u tom gradu (uz Zagreb).

On je bio saborski poslanik iz redova Hrvatske demokratske zajednice (HDž) tokom ranih 2000-ih.

Bio je i član Veća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi Hrvatskog sabora.

Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u periodu od 2003. do 2016. godine na predlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika.