OPAKA BOLEST ŠIRI SE PO HRVATSKOJ: Ministar najavio stroge mere
HRVATSKI ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačanu graničnu kontrolu nakon što je afrička kuga svinja na farmi Belja u Sokolovu gde je 10.000 svinja.
Vlajčić je najavio i strože kazne za one koji svesno šire bolest, prenose hrvatski mediji.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović je ukazao na činjenicu da se virus afričke kuge svinja proširio i da će biti potrebno donositi i malo radikalnije mere.
On je najavio da će u suzbijanju virusa policija pružiti podršku i nadzirati kontrolu prolaza u pojedinim područjima.
Novih potvrđenih slučajeva afričke kuge svinja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije za sada nema.
Uspostavljeni su punktovi za nadzor saobraćaja i granice, kao i nadzor od 24 časa nad 54 farme sa više od 1.000 svinja u obe županije.
(SRNA)
Komentari (0)