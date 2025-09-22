Region

OPAKA BOLEST ŠIRI SE PO HRVATSKOJ: Ministar najavio stroge mere

Novosti online

22. 09. 2025. u 21:22

HRVATSKI ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačanu graničnu kontrolu nakon što je afrička kuga svinja na farmi Belja u Sokolovu gde je 10.000 svinja.

ОПАКА БОЛЕСТ ШИРИ СЕ ПО ХРВАТСКОЈ: Министар најавио строге мере

Paul Swinney / Alamy / Alamy / Profimedia

Vlajčić je najavio i strože kazne za one koji svesno šire bolest, prenose hrvatski mediji.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović je ukazao na činjenicu da se virus afričke kuge svinja proširio i da će biti potrebno donositi i malo radikalnije mere.

On je najavio da će u suzbijanju virusa policija pružiti podršku i nadzirati kontrolu prolaza u pojedinim područjima.

Novih potvrđenih slučajeva afričke kuge svinja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije za sada nema.

Uspostavljeni su punktovi za nadzor saobraćaja i granice, kao i nadzor od 24 časa nad 54 farme sa više od 1.000 svinja u obe županije.

(SRNA)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!