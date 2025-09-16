Region

DIVLJANJE VOJNOG SAVEZA USMERENOG PROTIV SRBIJE: Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

В.Н.

16. 09. 2025. u 07:50

U OKVIRU vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine biće održane multinacionalne ili NATO vežbe u različitim oblastima, uključujući sajber i potragu i spasavanje, a očekuje se da plan za njihovo održavanje bude finalizovan u septembru, piše Koha.

ДИВЉАЊЕ ВОЈНОГ САВЕЗА УСМЕРЕНОГ ПРОТИВ СРБИЈЕ: Албанија, Хрватска и Приштина планирају мултинационалне или НАТО вежбе

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako je navelo Ministarstvo odbrane Hrvatske u odgovoru za taj portal, vojni savez između Albanije, Hrvatske i Prištine ima za cilj "povećanje interoperabilnosti strana u multinacionalnim ili NATO vežbama u različitim oblastima".

Dodaje se da će oblici učešća biti određeni nakon zajedničkih razgovora sa stručnjacima.

Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti. Memorandum ostavlja mogućnost pridruživanja i drugih zemalja, a mediji su preneli da je poziv već upućen Bugarskoj.

Najviši predstavnici Srbije istakli su nakon potpisivanja memoranduma u Tirani da njegovo potpisivanje predstavlja kršenje subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja iz 1996. godine, kao i Rezolucije 1244 SB UN. Prema Rezoluciji 1244 SB UN, KFOR je jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)