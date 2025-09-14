PIO, PA NASTRADAO: Muškarac pao sa balkona i poginuo
MUŠKARAC (40) poginuo je prilikom pada s balkona zgrade u Zagrebu, saopštila je zagrebačka policija.
U saopštenju policije navodi se da je muškarac konzumirao alkoholna pića na neograđenom balkonu te da se pretpostavlja da je u jednom trenutku, pod uticajem alkohola, izgubio ravnotežu i pao s visine od otprilike 2,8 metara na betonsku podlogu dvorišta.
Nesreća se dogodila u naselju Dubrave, u noći s petka na subotu.
Na mesto nesreće izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.
Telo nastradalog muškarca prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti.
(SRNA)
Preporučujemo
ZA TRI MESECA UBOLA TRI PARTNERA: Zagrepčanka ranila tri muškarca u svom stanu
13. 09. 2025. u 17:03
ZAKAZALA POROĐAJ KOD KUĆE, PA IZGUBILA BEBU: Užas u Zagrebu
06. 09. 2025. u 22:10
TVRDIO DA IMA BOMBU U AUTU: Podneta krivična prijava protiv Zagrepčanina
06. 09. 2025. u 15:23
TRAGEDIJA U PRIZRENU: Muškarac (71) pao sa tvrđave - podlegao povredama
09. 09. 2025. u 23:07
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)