PIO, PA NASTRADAO: Muškarac pao sa balkona i poginuo

MUŠKARAC (40) poginuo je prilikom pada s balkona zgrade u Zagrebu, saopštila je zagrebačka policija.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U saopštenju policije navodi se da je muškarac konzumirao alkoholna pića na neograđenom balkonu te da se pretpostavlja da je u jednom trenutku, pod uticajem alkohola, izgubio ravnotežu i pao s visine od otprilike 2,8 metara na betonsku podlogu dvorišta.

Nesreća se dogodila u naselju Dubrave, u noći s petka na subotu.

Na mesto nesreće izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Telo nastradalog muškarca prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti.

(SRNA)