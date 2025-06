HRVATI PONOVO PONOVO UVODE OBAVEZNI VOJNI ROK: Kazne za izbegavanje

NAKON gotovo dve decenije, Hrvatska ponovno uvodi obavezni vojni rok, a prva nova generacija regruta mogla bi na obuku već ove jeseni.

Foto: HRT printskrin

Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović predstavili SU izmene Zakona o službi u Oružanim snagama RH, otkrivši kako će izgledati i temeljno vojno osposobljavanje, ali i nova mogućnost – služenje roka kroz sistem civilne zaštite.

Temeljna vojna obuka trajaće dva meseca i odvijaće se u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Ali, za one koji zbog verskih ili moralnih nazora ne žele da služe vojni rok u klasičnom vojnom obliku, predviđena je mogućnost civilne službe.

"Služenje vojnog roka u civilnoj zaštiti predviđa se za one koji podnesu prigovor savesti nakon što ih nadležno telo proglasi sposobnima za vojnu službu. Prigovor se podnosi nakon zdravstvenog pregleda, ali zahtev može biti odbijen ako je podnosilac pravosnažno osuđen za krivično delo upotrebom oružja, ako poseduje oružje ili ako u svom zahtevu ne navede razloge verske ili moralne prirode, a to ne učini ni nakon dodatnog poziva nadležnog tela, prenosi "Večernji list".

Trajanje civilne službe razlikuje se zavisno od mesta gde se obavlja. U civilnoj zaštiti služba traje tri meseca, dok se u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja četiri meseca. Tokom tog razdoblja civilni regruti imaju pravo na mesečnu naknadu, osigurani smeštaj i prehranu, kao i prava poput naknade troškova prevoza i vanrednog dopusta u posebnim životnim situacijama. Studenti imaju pravo na odlaganje do 30. juna godine u kojoj navršavaju 29, uz uslov da dostave potvrdu o upisu do 31. oktobra. Takođe, na lični zahtev i uz podršku Hrvatskog olimpijskog odbora ili nacionalnog sportskog saveza, civilna služba može biti odložena do jedne godine za sportiste koji nastupaju na važnim takmičenjima.

Za one koji se ne odazovu pozivu, predviđene su sankcije. Ako se neko bez opravdanja ne odazove pozivu za vojnu ili civilnu službu, može biti kažnjen novčanom kaznom od 250 do 1.320 evra. U slučaju neodazivanja, policija može biti angažovanja da osobu dovede u nadležno odeljenje ili najbližu vojnu jedinicu.

(sputnikportal.rs)

