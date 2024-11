ŠTRBAC O NAJNOVIJEM MONSTRUOZNOM PLANU USTAŠA: Namera Hrvatske da ukloni nadgrobne ploče ubijenih Srba sa ćiriličnim natpisima

U HRVATSKOJ se, posle izmena Zakona o grobljima ako budu usvojene, neće ograničiti na uklanjanje ćirilice i kako smatraju neprimerenog sadržaja sa četrdesetak srpskih spomenika već sa mnogo većeg broja, rekao je direktor Informaciono-dokumentacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

Foto: Printscreen

- Spominje se najmanje 40, međutim to je jedna mala brojka u odnosu na ono što će obuhvatiti, jer su u praksi i mimo novih izmena, proganjali ćirilicu na nadgrobnim spomenicima - kaže Štrbac.

Štrbac je pojasnio da im ne odgovara što se pominje Republika Srpska Krajina, gde se na bilo koji način, pa još i ćirilicom, veliča borac poginuo za Krajinu i srpstvo.

Štrbac je naveo da je najavljena namera Hrvatske da izmenama zakona o grobljima ukloni nadgrobne ploče ubijenih Srba sa ćiriličnim natpisima koje smatra spornim, deo političke kombinatorike pred predstojeće lokalne izbore s ciljem održanja vladajuće većine u toj zemlji.

On je rekao da Domovinski pokret, koji sav svoj rejting među glasačima zasniva na svom izrazito negativnom odnosu prema Srbima i srpskom pitanju, najviše insistira na izmeni Zakona o grobljima zbog borbe za glasove na predstojećim lokalnim izborima.

- Zakon o grobljima trebalo bi da bude usvojen na proleće iduće godine. To znači da bi to bilo u predizbornoj kampanji, jer su u proleće lokalni izbori, a izbori se u Hrvatskoj, posebno na lokalnom nivou, dobijaju u odnosu prema Srbima - što gori odnos, to je glasova više - kaže Štrbac.

Štrbac je napomenuo da je priča o grobljima u Hrvatskoj stara i da je pre nekoliko godina donesen zakon koji je predviđao da se uklone nadgrobni spomenici sa, kako oni smatraju, "neprimerenim sadržajima".

On kaže da je za hrvatske vlasti problem bio što, prema tom zakonu, nisu mogle da po službenoj dužnosti uklanjaju sadržaje sa nadgrobnih spomenika na pravoslavnim grobljima, zato što je to privatna svojina Srpske pravoslavne crkve.

- Od proletos, od kada je HDZ u koaliciji sa proustaškom strankom Domovinskim pokretom, oni ponovo insistiraju na promeni, gde će biti omogućeno da se i sa privatnih, crkvenih poseda, sa grobalja uklone ti spomenici koji im ne odgovaraju - pojasnio je Štrbac.

On je podsetio da je u oktobru prošle godine direktor Komunalnog preduzeća mesta Poljice kod Zadra Zdenko Kojić poslao srpskoj porodici dopis da ukloni ćirilicu sa nadgrobnog spomenika pokojniku, jer u opštini ne živi dovoljan broj Srba da bi čak na grobljima mogli koristi pismo nacionalne manjine.

On je naveo da lider Domovinskog pokreta Ivan Penava želi da ostane gradonačelnik Vukovara, ocenišvi da će mu to omogućiti HDZ, a zauzvrat će imati vlast na niovu republike.

- Ali onda HDZ mora da im (Domovinskom pokretu) pravi ustupke. Već je napravio ustupke tako što je eliminisao Srbe – SDSS iz vlasti - kaže Štrbac.

(SRNA)