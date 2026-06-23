DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 24. JUN: Ovan se bavi finansijama, Blizance očekuje veća zarada, a Lava uspeh u rešavanju finansijskih pitanja
SAZNAJTE šta vas u sredu, 24. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec u kući novca fokusira vas na finansijska pitanja, nasledstvo, podelu bračne imovine, alimentaciju, stipendiju. Sunce u kući privatnosti i severni Mesečev čvor u kući podsvesti popravlja porodične odnose.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Meseca u kuću partnerstva unosi tenziju u odnos sa voljenom osobom. Zrigon Sunca u kući biznisa i severnog čvora Meseca u kući novca donosi vam susret sa uticajnom, uglednom osobom preko prijatelja.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec u kući posla i zdravlja fokusira vas na radne obaveze i veću brigu o zdravlju i promeni nekih navika. Trigon između Sunca u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući karijere donosi vam finansijski i poslovni uspeh.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Slobodni Rakovi mogu da uđu u novu vezu, a neki da uvećaju prihode preko privatnog biznisa. Sunce u vašem znaku i severno Mesečev čvor u devetoj kući donosi vam uspeh u visokom obrazovanju ili rešavanju pravnih pitanja.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce u trigonu sa severnim Mesečevim čvorom u kući novca, donosi vam uspeh u rešavanju alimentacije, stipendije, nasledstva. Mesec u kući privatnosti donosi vam rasprave sa članovima porodice.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mesec u kući komunikacija donosi vam uspeh preko kraćih putovanja, isplativih ugovora, polaganja stručnih ispita. Trigon Sunca u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući braka, može doneti sudbinskog partnera u vaš život.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sunce u kući karijere u trigonu sa severnim Mesečevim čvorom u kući posla, donosi vam poslovni uspeh, napredovanje u karijeri.Ulazak Meseca, vladaoca vaše karijer, u kuću novca povoljno utiče na vaše finansije.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Mesec ulazi u vašu kuću ličnosti donoseći vam priliv energije i entuzijazma. Trigon između Sunca u devetoj kući i severnog Mesečevog čvora u kući ljubavi slobodnim Škorpijama donosi ljubav na putu ili sa strancem.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Sunce u kući novca gde je i vaš vladalac Jupiter, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući privatnosti, donoseći vam uspeh preko nasledstva. Mesec u 12. kući naglašava vašu intuiciju, interes za umetnost, psihologiju.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mesec u kući društvenog života, planova i novca, donosi vam politički angažman. Sunce u kući partnerstva pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući komunikacija pa slobodni Jarčevi mogu sa uđu u lepu emotivnu vezu.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sunce u kući posla pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući novca donoseći vam finansijski uspeh, dodatan vid zarade. Mesec u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima i sa nekom ženom na poslu.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Severni Mesečev čvor u vašem znaku pravi trigon sa Suncem u kući ljubavi i kreativnosti donoseći slobodnim Ribama novu ljubav, proširenje porodice, a nekima uspeh u privatnom biznisu. Uspeh u visokom obrazovanju i rešavanju pravnih pitanja.
Preporučujemo
IMENA ZA DEVOJČICE KOJA ZRAČE LEPOTOM: Popularna su širom sveta
23. 06. 2026. u 19:00
ISTRAŽIVANjA KAŽU DA SU OVO NAJBOLjE GODINE ZA BRAK: Mnogi će biti iznenađeni
23. 06. 2026. u 17:00
OVA BOJA NOKTIJU JE HIT LETA 2026. GODINE: Trend koji osvaja društvene mreže (VIDEO)
23. 06. 2026. u 15:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KREMLj REAGOVAO NA ULTIMATUM ZELENSKOG: Uskoro hitan sastanak Putina i Lukašenka
RUSKI predsednik Vladimir Putin i beloruski lider Aleksandar Lukašenko planiraju da se sastanu u bliskoj budućnosti i očekuje se da će razgovarati o ultimatumu koji je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno uputio Minsku, saopštio je Kremlj.
23. 06. 2026. u 08:02
"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.
22. 06. 2026. u 12:45 >> 12:45
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)