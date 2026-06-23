DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 24. JUN: Ovan se bavi finansijama, Blizance očekuje veća zarada, a Lava uspeh u rešavanju finansijskih pitanja

SAZNAJTE šta vas u sredu, 24. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući novca fokusira vas na finansijska pitanja, nasledstvo, podelu bračne imovine, alimentaciju, stipendiju. Sunce u kući privatnosti i severni Mesečev čvor u kući podsvesti popravlja porodične odnose.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Meseca u kuću partnerstva unosi tenziju u odnos sa voljenom osobom. Zrigon Sunca u kući biznisa i severnog čvora Meseca u kući novca donosi vam susret sa uticajnom, uglednom osobom preko prijatelja.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući posla i zdravlja fokusira vas na radne obaveze i veću brigu o zdravlju i promeni nekih navika. Trigon između Sunca u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući karijere donosi vam finansijski i poslovni uspeh.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Slobodni Rakovi mogu da uđu u novu vezu, a neki da uvećaju prihode preko privatnog biznisa. Sunce u vašem znaku i severno Mesečev čvor u devetoj kući donosi vam uspeh u visokom obrazovanju ili rešavanju pravnih pitanja.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce u trigonu sa severnim Mesečevim čvorom u kući novca, donosi vam uspeh u rešavanju alimentacije, stipendije, nasledstva. Mesec u kući privatnosti donosi vam rasprave sa članovima porodice.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući komunikacija donosi vam uspeh preko kraćih putovanja, isplativih ugovora, polaganja stručnih ispita. Trigon Sunca u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući braka, može doneti sudbinskog partnera u vaš život.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Sunce u kući karijere u trigonu sa severnim Mesečevim čvorom u kući posla, donosi vam poslovni uspeh, napredovanje u karijeri.Ulazak Meseca, vladaoca vaše karijer, u kuću novca povoljno utiče na vaše finansije.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec ulazi u vašu kuću ličnosti donoseći vam priliv energije i entuzijazma. Trigon između Sunca u devetoj kući i severnog Mesečevog čvora u kući ljubavi slobodnim Škorpijama donosi ljubav na putu ili sa strancem.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Sunce u kući novca gde je i vaš vladalac Jupiter, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući privatnosti, donoseći vam uspeh preko nasledstva. Mesec u 12. kući naglašava vašu intuiciju, interes za umetnost, psihologiju.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući društvenog života, planova i novca, donosi vam politički angažman. Sunce u kući partnerstva pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući komunikacija pa slobodni Jarčevi mogu sa uđu u lepu emotivnu vezu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sunce u kući posla pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući novca donoseći vam finansijski uspeh, dodatan vid zarade. Mesec u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima i sa nekom ženom na poslu.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Severni Mesečev čvor u vašem znaku pravi trigon sa Suncem u kući ljubavi i kreativnosti donoseći slobodnim Ribama novu ljubav, proširenje porodice, a nekima uspeh u privatnom biznisu. Uspeh u visokom obrazovanju i rešavanju pravnih pitanja.