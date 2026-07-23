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MERKUR KREćE DIREKTNIM HODOM Astro savet za četvrtak, 23. jul: Evo ko treba da pazi na troškove, a ko na odnose u porodici

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 07. 2026. u 07:00

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PLANETA mentalnog stanja, komunikacija, intelekta, logike, biznisa, Merkur, 23. jula u 22.59, završava svoj drugi od tri ovogodišnja retrogradna hoda preko Raka i kreće direktno sa 16. stepena ovog znaka koji je blizu 15. stepena - stepena egzaltacije Jupitera.

МЕРКУР КРЕћЕ ДИРЕКТНИМ ХОДОМ Астро савет за четвртак, 23. јул: Ево ко треба да пази на трошкове, а ко на односе у породици

Foto: Deposit/yanlev

To stavlja akcenat na finansije, hranu, nekretnine, trgovinu, ekologiju, poljoprivredu, ali i na putovanja, visoko obrazovanje, kontakte sa strancima, pravna pitanja...

Merkur pravi napet aspekt sa retrogradnim Saturnom u Ovnu, koji će intenzivirati porodične probleme, naročito sa starijim osobama.

Istog dana, 23. jula, nešto ranije, u 15.35, Mesec obrazuje i kvadrat sa Hironom u Biku, zbog čega bi trebalo usporiti i povuću ručnu kada je reč o troškovima. Ovo se najviše odnosi na Bikove, Lavove, Škorpije i Vodolije.

Direktan hod Merkura će najviše osetiti Rakovi, Jarčevi, Ovnovi i Vage. Njegov pun uticaj će doći do izražaja posle 7. avgusta kada izlazi iz retrogradne senke, odnosno, dolazi na 26. stepen Raka sa koga je 29. juna krenuo retrogradno.

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