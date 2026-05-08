ASTRO SAVET ZA PETAK, 8. MAJ: Dan za druženje ali i za potpisivanje isplativih ugovora
ULAZAK Meseca u društvenu, ležernu Vodoliju, u 9.29, donosi osećaj rasterećenosti kada je reč o obavezama i podstiče želju za izlascima i druženju sa prijateljima i poznanicima.
Osim toga, trigon koji Mesec pravi sa Uranom podstiče i kreativnost, a sekstili sa Neptunom i Saturnom u efikasnom Ovnu povoljno utiču na intenziviranje aktivnosti u raznim interesnim grupama, političkim pokretima, naročito preko interneta, kao i na plasiranje ideja u cilju ostvarivanja ciljeva i planova.
Sekstil između Venere u Blizancima i Saturna u Ovnu otvara mogućnosti za potpisivanje ugovora o isplativom poslu ili zaradi preko kraćih putovanja. Odnosi sa braćom, sestrama, rođacima i komšijama postaju bolji.
Zbog kvadrata s Merkurom u Biku mogući su vanredni troškovi i problemi sa poslovnim dogovorima i finansijama.
Preporučujemo
KAKO DA JAGODE DUŽE TRAJU: Ako gube svežinu nakon jednog dana, evo gde grešite
07. 05. 2026. u 22:12
KRAJ NEDELjE IM DONOSI SUDBINSKI PREOKRET: Problemi će nestati, a u novcu će "plivati"
07. 05. 2026. u 22:00
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
Komentari (0)