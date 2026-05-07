ASTRO SAVET ZA ČETVRTAK, 7. MAJ: Dan nije dobar za rešavanje pravnih pitanja

TRIGON između Meseca u Jarcu i Sunca u Biku stavlja akcenat na praktičnu stranu života, radne obaveze i zadatke, kao i na uvećanje prihoda.

Foto: Depositphotos/Krakenimages.com, stevanovicigor

Dan je sjajan za posao pod uslovom da se svemu pristupa temeljno, studiozno i detaljno. Ali to će ići malo teže (mada je izvodljivo) s obzirom na kvadrat između Marsa u Ovnu, znaku kojim ta planeta upravlja i Jupitera u Raku, znaku svoje egzaltacije.

Ovaj izazovan aspekt podstiče nervozu, nestrpljivost, impulsivne reakcije, preterivanje u trošenju novca, kao i ambiciju ka ostvarivanju velikih (ali verovatn o nerealnih) ciljeva . Danas se takođe ne preporučuje bavljenje pravnim pitanjima, kao ni polaganje ispita.