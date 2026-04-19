Bašta iz snova počinje u aprilu: Spisak cveća koje će cvetati celog leta ako ga sada posadite

APRIL je pravi mesec da „zasučete rukave“ i postavite temelje za svoj letnji raj.

Ovaj mesec nam nudi savršen balans vlage i toplote, što je signal biljkama da je vreme za buđenje. Ako želite dvorište ili terasu iz snova, evo šta obavezno treba da posejete i posadite u narednim danima.

Gladiole – elegantne „sablje“ vašeg vrta

Ako želite vitke, otmene cvetove koji krase baštu od juna pa sve do septembra, gladiole su pravi izbor. Prilikom sadnje lukovica, budite pažljivi – potrebno ih je ukopati dovoljno duboko kako biste ih zaštitili od kasnih mrazeva, ali i mehaničkih oštećenja tokom kasnijeg okopavanja. Ključ njihovog uspeha je vlaga; zalivajte ih redovno, a na svake tri do četiri nedelje blago proredite korov i prekopajte zemlju oko njih kako bi koren „disao“.

Dan i noć – skromni šarm

Ovaj cvet je pravi borac. Iako smo navikli da ga sadimo u jesen jer odlično prkosi zimi, aprilska sadnja će vam doneti predivne, šarene cvetove koji će vas radovati sve do vrelih junskih dana. Možete ih saditi direktno u zemlju, ali će podjednako lepo izgledati i u dekorativnim saksijama na prozoru.



Lobelija – plavi oblak na vašoj terasi

Za sve one koji imaju senovite delove dvorišta ili terase, lobelija je spasonosno rešenje. Njeni sitni, gusti plavi cvetovi rastu veoma brzo. Seje se direktno u posude, a za vrlo kratko vreme dobićete prelepu cvetnu površinu koja deluje poput najnežnijeg tepiha.



Kadifa – neuništiva kraljica bašte

Sećate se bašti naših baka? One nisu mogle da se zamisle bez kadife. Ova biljka je sinonim za izdržljivost. Seje se početkom aprila i praktično uspeva „sama od sebe“. Iako je otporna na sve vremenske prilike, biće vam zahvalna ako je redovno prihranite i zalijete tokom rasta. Mali trik: redovno uklanjajte precvetale delove kako biste podstakli novo cvetanje tokom celog leta.



Petunije – omiljeni ukras svakog balkona

Malo koja biljka može da nadmaši raskoš petunije. April je pravo vreme za njihovo doseljavanje u vaše vazne. Da bi bile bujne i „pune“ cvetova tokom celog leta, traže dve stvari: redovno zalivanje i pažljivo skidanje starih, uvelih latica kako bi energija išla na nove pupoljke.



Ljiljan – kraljevski miris i izgled

Ako želite da svom vrtu dodate dozu luksuza, posadite ljiljane pre nego što počnu velike žege. Ovo cveće voli hranljivo i dobro drenirano zemljište na sunčanim ili polusenovitim mestima. Lukovice sadite dublje (u zavisnosti od sorte), uz obavezan razmak kako bi imali prostora da se razviju. Umereno zalivanje nakon sadnje biće sasvim dovoljno da krenu u svoj zadivljujući rast.

