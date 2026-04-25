Krvava noć u Ukrajini, Rusi žestoko udarili: Broje se mrtvi i povređeni (FOTO/VIDEO)

RUSIJA je pokrenula jedan od svojih najvećih vazdušnih napada na Ukrajinu tokom noći i dana 25. aprila, ubijeno najmanje sedam ljudi i ranjeno najmanje 45, izvestili su zvaničnici.

Ruske snage su tokom noći rasporedile 47 raketa i 619 dronova, prvenstveno ciljajući grad Dnjepar, a takođe su pogodile i Harkovsku, Černigovsku, Sumsku, Odesku i Kijevsku oblast, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo. Ukrajinska protivvazdušna odbrana je navodno presrela 580 dronova i 30 raketa.

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Aleksandar Hanža izvestio je da su u Dnjepru pogođeni četvorospratna zgrada i neodređeni „industrijski infrastrukturni objekat“.

Najmanje četiri osobe su poginule tokom napada tokom noći, rekao je Hanža, a vlasti su ranije izvestile da bi još ljudi moglo biti zarobljeno ispod ruševina.

- Dvadeset sedam ljudi je povređeno, uključujući devetogodišnjeg dečaka i sedamnaestogodišnju devojčicu. Najmanje jedanaest ljudi je hospitalizovano - rekao je predsednik Volodimir Zelenski.

- Među povređenima su i dva policajca - rekao je ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

- Zgrade, preduzeća, vozila i jedna prodavnica su oštećeni- napisao je guverner Hanža na društvenim mrežama.

Russian attack drones and ballistic missiles have been terrorizing the city of Dnipro throughout the entire night, delivering numerous strikes against civilians.

Napadi na grad su se nastavili tokom dana 25. aprila. Još jedna osoba je poginula, sedam je povređeno, a jedna stambena zgrada je oštećena, prema rečima guvernera.

Dnevni napad je ciljao isto stambeno područje koje je pogođeno i tokom noći, izvestio je guverner.

U Harkovu, gradonačelnik Igor Terehov je izvestio da je raketni napad pogodio blizu stambene zgrade u Ševčenkivskom okrugu grada, dodajući da je u napadu uništena stanica javnog prevoza.

Kasnije je u jutarnjem napadu dronom u Nemišljanskom okrugu grada povređene dve osobe, uključujući dečaka od godinu i po dana, rekao je gradonačelnik.

Masovni napadi dronovima su prijavljeni u Odeskoj oblasti tokom noći, a dve osobe su povređene u južnom delu regiona, prema rečima guvernera Olega Kipera.

Oštećene su stambene zgrade, automobili, objekti lučke infrastrukture i civilni brod koji plovi pod panamskom zastavom.

U Černigovskoj oblasti, u ruskom raketnom i dronskom napadu na grad Nižin poginula su dva muškarca starosti 30 i 60 godina. Najmanje sedam ljudi je povređeno u regionu.

Manja šteta je takođe prijavljena na kući u Čerkaskoj oblasti, dok je u Nikolajevskoj oblasti oštećen dalekovod, što je prekinulo snabdevanje strujom za šest naselja.

- Ruska taktika ostaje nepromenjena — napad dronova, krstarećih raketa i značajan broj balističkih raketa. Većina meta je civilna infrastruktura u gradovima - rekao je Zelenski na društvenim mrežama.

- Svaki takav udar mora da podseti naše partnere da situacija zahteva hitnu i odlučnu akciju - rekao je, pozivajući saveznike da pomognu u jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Ruske snage su tokom noći lansirale 619 dronova, uključujući oko 400 dronova tipa „kamikaze“. Prema podacima Ratnog vazduhoplovstva, raspoređeno je i trideset pet krstarećih raketa i 12 balističkih raketa.

Dok je većina dronova i raketa navodno presretnuta, vlasti su zabeležile pogodke 13 raketa i 36 dronova u 23 oblasti.

Eksplozije su se čule u Harkovu i Dnjepru počev od oko 3:30 ujutru po lokalnom vremenu, usred izveštaja da je Rusija lansirala više balističkih raketa i desetine dronova za napad koji su ciljali regione širom zemlje.

Eksplozije su kasnije odjeknule u Biloj Cerkvi, gradu u Kijevskoj oblasti, oko 4:50 ujutru.

Massive Russian attack on Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Sumy, Kryvyi Rih, Izmail, and other towns.



In Dnipro, 14 people have already been injured; the attack in Kharkiv is still ongoing.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na rojeve ruskih dronova koji su ciljali više regiona tokom noći, uključujući Kijevsku oblast. Upozorenja na vazdušni napad proglašena su za sve regione zemlje oko 3:45 ujutru zbog pretnje balističkim raketama.

Kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu, poljsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je podiglo poljske i savezničke borbene avione kako bi zaštitilo poljski vazdušni prostor.

U Rumuniji su dva britanska aviona Jurofajter Tajfun podignuta nakon što su se ruski dronovi približili ukrajinsko-rumunskoj granici tokom noći, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

„Piloti su bili ovlašćeni da napadnu dronove“, navodi se u saopštenju.

Fragmenti drona kasnije su pronađeni na rumunskoj strani granice, što je rezultiralo manjom štetom na civilnoj infrastrukturi i nije bilo žrtava, prema navodima rumunskih vlasti.

Rusija redovno napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade i energetsku infrastrukturu, dok nastavlja da vodi svoj rat.

U najnovijem velikom napadu Moskve na Ukrajinu 16. aprila, Rusija je lansirala ukupno 19 balističkih raketa, 25 krstarećih raketa i 659 dronova, što je bio jedan od najsmrtonosnijih ruskih napada na ukrajinske civile 2026. godine.

U napadu je poginulo najmanje 17 ljudi, a povređeno preko 100 u Kijevu, Dnjepru i Odesi.

(The Kyiv Independent)