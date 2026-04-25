Svet

Krvava noć u Ukrajini, Rusi žestoko udarili: Broje se mrtvi i povređeni (FOTO/VIDEO)

D.D.

25. 04. 2026. u 14:03

RUSIJA je pokrenula jedan od svojih najvećih vazdušnih napada na Ukrajinu tokom noći i dana 25. aprila, ubijeno najmanje sedam ljudi i ranjeno najmanje 45, izvestili su zvaničnici.

Mykola Miakshykov / Zuma Press / Profimedia

Ruske snage su tokom noći rasporedile 47 raketa i 619 dronova, prvenstveno ciljajući grad Dnjepar, a takođe su pogodile i Harkovsku, Černigovsku, Sumsku, Odesku i Kijevsku oblast, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo. Ukrajinska protivvazdušna odbrana je navodno presrela 580 dronova i 30 raketa.

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Aleksandar Hanža izvestio je da su u Dnjepru pogođeni četvorospratna zgrada i neodređeni „industrijski infrastrukturni objekat“.

Najmanje četiri osobe su poginule tokom napada tokom noći, rekao je Hanža, a vlasti su ranije izvestile da bi još ljudi moglo biti zarobljeno ispod ruševina.

- Dvadeset sedam ljudi je povređeno, uključujući devetogodišnjeg dečaka i sedamnaestogodišnju devojčicu. Najmanje jedanaest ljudi je hospitalizovano - rekao je predsednik Volodimir Zelenski.

- Među povređenima su i dva policajca - rekao je ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

- Zgrade, preduzeća, vozila i jedna prodavnica su oštećeni- napisao je guverner Hanža na društvenim mrežama.

Napadi na grad su se nastavili tokom dana 25. aprila. Još jedna osoba je poginula, sedam je povređeno, a jedna stambena zgrada je oštećena, prema rečima guvernera.

Dnevni napad je ciljao isto stambeno područje koje je pogođeno i tokom noći, izvestio je guverner.

U Harkovu, gradonačelnik Igor Terehov je izvestio da je raketni napad pogodio blizu stambene zgrade u Ševčenkivskom okrugu grada, dodajući da je u napadu uništena stanica javnog prevoza.

Kasnije je u jutarnjem napadu dronom u Nemišljanskom okrugu grada povređene dve osobe, uključujući dečaka od godinu i po dana, rekao je gradonačelnik.

Masovni napadi dronovima su prijavljeni u Odeskoj oblasti tokom noći, a dve osobe su povređene u južnom delu regiona, prema rečima guvernera Olega Kipera.

Oštećene su stambene zgrade, automobili, objekti lučke infrastrukture i civilni brod koji plovi pod panamskom zastavom.

U Černigovskoj oblasti, u ruskom raketnom i dronskom napadu na grad Nižin poginula su dva muškarca starosti 30 i 60 godina. Najmanje sedam ljudi je povređeno u regionu.

Manja šteta je takođe prijavljena na kući u Čerkaskoj oblasti, dok je u Nikolajevskoj oblasti oštećen dalekovod, što je prekinulo snabdevanje strujom za šest naselja.

- Ruska taktika ostaje nepromenjena — napad dronova, krstarećih raketa i značajan broj balističkih raketa. Većina meta je civilna infrastruktura u gradovima - rekao je Zelenski na društvenim mrežama.

- Svaki takav udar mora da podseti naše partnere da situacija zahteva hitnu i odlučnu akciju - rekao je, pozivajući saveznike da pomognu u jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Ruske snage su tokom noći lansirale 619 dronova, uključujući oko 400 dronova tipa „kamikaze“. Prema podacima Ratnog vazduhoplovstva, raspoređeno je i trideset pet krstarećih raketa i 12 balističkih raketa.

Dok je većina dronova i raketa navodno presretnuta, vlasti su zabeležile pogodke 13 raketa i 36 dronova u 23 oblasti.

Eksplozije su se čule u Harkovu i Dnjepru počev od oko 3:30 ujutru po lokalnom vremenu, usred izveštaja da je Rusija lansirala više balističkih raketa i desetine dronova za napad koji su ciljali regione širom zemlje.

Eksplozije su kasnije odjeknule u Biloj Cerkvi, gradu u Kijevskoj oblasti, oko 4:50 ujutru.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na rojeve ruskih dronova koji su ciljali više regiona tokom noći, uključujući Kijevsku oblast. Upozorenja na vazdušni napad proglašena su za sve regione zemlje oko 3:45 ujutru zbog pretnje balističkim raketama.

Kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu, poljsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je podiglo poljske i savezničke borbene avione kako bi zaštitilo poljski vazdušni prostor.

U Rumuniji su dva britanska aviona Jurofajter Tajfun podignuta nakon što su se ruski dronovi približili ukrajinsko-rumunskoj granici tokom noći, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

„Piloti su bili ovlašćeni da napadnu dronove“, navodi se u saopštenju.

Fragmenti drona kasnije su pronađeni na rumunskoj strani granice, što je rezultiralo manjom štetom na civilnoj infrastrukturi i nije bilo žrtava, prema navodima rumunskih vlasti.

Rusija redovno napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade i energetsku infrastrukturu, dok nastavlja da vodi svoj rat.

U najnovijem velikom napadu Moskve na Ukrajinu 16. aprila, Rusija je lansirala ukupno 19 balističkih raketa, 25 krstarećih raketa i 659 dronova, što je bio jedan od najsmrtonosnijih ruskih napada na ukrajinske civile 2026. godine.

U napadu je poginulo najmanje 17 ljudi, a povređeno preko 100 u Kijevu, Dnjepru i Odesi.

(The Kyiv Independent)

Drugi pišu

Pročitajte više

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Tramp otkazao odlazak Kušnera i Vitkofa u Islamabad, otišli i Iranci; Teheran preti Americi
Svet

0 12

uživoSUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Tramp otkazao odlazak Kušnera i Vitkofa u Islamabad, otišli i Iranci; Teheran preti Americi

DANAS je 56. dan sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom. Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.

KADA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE SAMO “BUZZWORD” I ŠTA ZNAČI GRADITI SISTEME KOJI ZAISTA RADE

KADA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE SAMO “BUZZWORD” I ŠTA ZNAČI GRADITI SISTEME KOJI ZAISTA RADE