SAD napravile veliki presedan u vezi Madura: Do sada odbijali, pa Tramp promenio ploču

М.А.С.

25. 04. 2026. u 08:11

AMERIČKA vlada je ovlastila venecuelanske vlasti da plate advokata za predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su u pritvoru u SAD, izveštava Njujork tajms, pozivajući se na pismo Džeja Klejtona, advokata Južnog okruga Njujorka.

САД направиле велики преседан у вези Мадура: До сада одбијали, па Трамп променио плочу

Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Sudija ne vidi bezbednosne rizike za SAD u plaćanju odbrane venecuelanskog lidera iz budžeta te latinoameričke zemlje.

- Ministarstvo finansija SAD izdalo je izmenjene licence koje će omogućiti advokatima... Madura i njegove supruge, Silije Flores, da primaju isplate od vlade svoje zemlje - objavio je Njujork tajms, pozivajući se na pismo advokata Džeja Klejtona podneto saveznom sudu na Menhetnu, prenosi RIA Novosti.

U pismu se navodi da je strana venecuelanskog lidera povukla svoj zahtev za odbacivanje optužnice, jer je ustupak Ministarstva pravde učinio njihov zahtev irelevantnim. Novine naglašavaju da je odluka Ministarstva pravde rešila prvo veliko pitanje u Madurovom pravnom slučaju.

Sjedinjene Države su 3. januara pokrenule masovni napad na Venecuelu, zarobivši predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i odvevši ih u Njujork. Američki predsednik Donald Tramp je najavio da će im se suditi zbog navodne umešanosti u „narkoterorizam“. Maduro i njegova supruga izjasnili su se da nisu krivi po optužbama koje je podigao američki pravosudni sistem.

DANAS je 56. dan sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom. Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.

