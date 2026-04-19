Veliki osmogodišnji horoskop: Uran u Blizancima i 5 znakova kojima će se život okrenuti naglavačke

PLANETA Uran će ponovo ući u znak Blizanaca 26. aprila 2026 i već smo 2025. mogli da naslutimo šta ovaj tranzit donosi, ali sada ulazi u period pojačane snage.

Pred nama je kosmički ciklus kakav se retko viđa. Koliko god da se osećate spremno, energija ovog tranzita verovatno će biti drugačija od svega što ste do sada iskusili.

Prema astrolozima, Uran u Blizancima doneće šokantne preokrete, otkrovenja i pobune tokom narednih osam godina. Svaki horoskopski znak proći će kroz značajne promene tokom ovog perioda.

Uran u Blizancima, prema astrologiji

Bilo da je reč o tranzitu ili natalnom položaju, Uran je planeta koja donosi haos i promene. On je planeta buđenja, šokova, koja predstavlja slobodu, autentičnost, inovacije i nepredvidive preokrete. Svaki put kada Uran prelazi u novi znak, dolazi do promene u kolektivnom razumevanju šta treba da se menja ili šta bi trebalo da bude promenjeno. Međutim, uticaj Urana često donosi nepredvidive promene koje nas oslobađaju od tradicije i rutine. Drugim rečima, sa Uranom možete očekivati samo ono što je potpuno neočekivano.

Šta Uran u Blizancima donosi vašem horoskopskom znaku?



Ovan

Biće mnogo toga za reći. Pređite na stvar kada Uran u Blizancima uzdrma vaše treće polje komunikacije, okruženja i komšiluka. Način na koji razmišljate, govorite i izražavate svoje stavove menjaće se u zavisnosti od ljudi kojima ste okruženi. Mesta na koja izlazite i ljudi sa kojima provodite vreme značajno će uticati na vaše intelektualne prilike. Pazite se pojedinaca i zajednica koje ne proveravaju informacije. Tokom retrogradnog Urana imaćete priliku da preispitate da li ste okruženi pravim ljudima i od koga zapravo treba da učite.

Bik

Finansijska stabilnost neće dolaziti lako. Pripremite se, jer Uran u Blizancima aktivira vaše drugo polje novca, vrednosti i materijalnih stvari. U narednih osam godina suočićete se sa finansijskim nesigurnostima i željama. Ono što vam je važno može se drastično promeniti - od životnog stila do stvari koje posedujete. Možda ćete morati više da radite kako bi priuštili nešto važno. Vaš odnos prema poslu menjaće se u skladu sa finansijskom situacijom. Retrogradni Uran može doneti kratkotrajno olakšanje, ali i priliku da preispitate svoje troškove i prioritete.

Blizanci

Možda nećete prepoznati sebe. Moguća je kriza identiteta, jer Uran ulazi u vaše prvo polje ličnosti, izgleda i samopercepcije. Od svih znakova, vi ćete osetiti najviše promena. S jedne strane, možete imati osećaj da gubite sebe, a s druge da konačno dolazite do svoje autentične verzije. Promene koje želite mogu se desiti naglo. Sve zavisi od toga kako ih razumete i prihvatate. Retrogradni Uran vam daje priliku da usporite i razmislite o svom ličnom razvoju.

Rak

Unutrašnji nemir može isplivati na površinu. Obratite pažnju na svoje misli kada Uran uzdrma vaše dvanaesto polje podsvesti, tajni i samoće. Mentalno zdravlje može biti na testu ako ne budete oprezan. Neočekivani problemi u odnosima mogu otvoriti stare emotivne rane. Moguće je da ćete se osećati zbunjeno ili preopterećeno. Ipak, ovaj period može doneti i duboko lično razumevanje i buđenje na podsvesnom nivou. Tokom retrogradnog Urana imaćete više mira i vremena da sagledate šta se u vama promenilo.

Lav

Usponi i padovi u društvenom životu su neizbežni. Otpustite očekivanja, jer Uran u Blizancima potresa vaše jedanaesto polje prijateljstava, zajednice i ciljeva. Vaš društveni krug će se menjati, a iznenadiće vas ko ostaje, a ko odlazi. Neki bliski ljudi mogu jednostavno nestati iz vašeg života. Promene u vašim snovima i ambicijama uticaće i na vaše okruženje. Ono čemu težite stvoriće talas promena među ljudima oko vas. Retrogradni Uran može vam pomoći da razumete zašto su se određeni odnosi promenili.

Devica

Ono čime se sada bavite možda neće biti vaša karijera za osam godina. Prihvatite nove prilike, jer Uran u Blizancima menja vaše deseto polje karijere, uspeha i životnog puta. Može se javiti pojačana profesionalna nesigurnost dok se vaš pravac menja. Ono za šta ste se opredelili verovatno neće ostati isto tokom ovog perioda. Iako ove promene mogu biti stresne, ujedno su i prilika da se upustite u nekonvencionalan karijerni put koji ranije nije bio moguć. Prihvatite i uspone i padove, jer će vam retrogradni Uran pomoći da sagledate vrednost profesionalne slobode.

Vaga

Razmislite o manje utabanim stazama. Budite otvorenijeg uma kada Uran u Blizancima uzdrma vaše deveto polje putovanja, obrazovanja i uverenja. Ova energija može vas osloboditi društvenih pritisaka o tome u šta treba da verujete i kojim putem treba da idete. U narednih osam godina naći ćete se na mestima na kojima nikada niste bili, što će vam otvoriti nove poglede na život. Očekujte iznenađenja i uzbuđenja. Tokom retrogradnog Urana imaćete priliku da sagledate koliko ste daleko stigli i šta ste sve prošli.

Škorpija

Proći ćete kroz više ciklusa transformacije. Uran u Blizancima aktivira vaše osmo polje dubokih promena, finansija i tabu tema. Iako ste navikli na transformacije, ovaj period može vas iznenaditi svojim intenzitetom i haotičnošću. Vaš pogled na bliskost, novac i psihologiju značajno će se promeniti. To može uticati na to kome verujete i u šta ulažete. Iako ovaj period donosi uvid i lični rast, može otvoriti i stare rane. Tokom retrogradnog Urana stvari će se privremeno smiriti, ali pripremite se za važne lekcije o vezanosti i dugovima.

Strelac

Ljubavni i poslovni odnosi će se menjati. Nemojte donositi ishitrene odluke, jer Uran u Blizancima uzdrmava vaše sedmo polje partnerstava, ugovora i obaveza. Ova energija može se manifestovati na dva načina: ili ćete poželeti da se distancirate, ili će druga strana reagovati isto. Ako ne, odnosi će biti testirani kroz niz nepredvidivih događaja. Bez obzira na ishod, možda je najbolje da sačekate sa velikim odlukama dok se situacija ne smiri tokom retrogradnog Urana. U suprotnom, nagle promene mogu poljuljati vašu ili tuđu posvećenost.

Jarac

Da li volite iznenađenja? Možda bi trebalo da usvojite stav "idi tokom" pre nego što Uran u Blizancima uzdrma vaše šesto polje svakodnevnih obaveza, zdravlja i posla. U narednih osam godina jedino što možete jeste da se prepustite ovom nepredvidivom talasu. Svaki dan može biti drugačiji. Kako život postaje neizvestan, iskoristite ovu energiju da unesete promene, u navike, rutinu i način rada. Ipak, pazite da ne pravite nagle poteze koji bi mogli negativno uticati na vaše zdravlje ili posao. Tokom retrogradnog Urana možete očekivati nešto mirniji period.

Vodolija

Pustite svoju autentičnost da zablista. Nećete ni znati šta zaista volite dok Uran u Blizancima ne oslobodi vaše peto polje zadovoljstva, kreativnosti i izražavanja. U narednih osam godina menjaće se vaši hobiji, talenti, ljubavni život i odnos prema deci. Možete se osećati slobodnije da istražujete ono što vas raduje i ispunjava. Način na koji volite i koga birate može se potpuno promeniti, vodeći vas ka iskrenijim vezama. Iako će ovaj period uglavnom biti uzbudljiv, moguće su i neočekivane situacije, poput promena u stavu prema roditeljstvu. Tokom retrogradnog Urana možete osetiti zasićenje ako uživate u stalnim dešavanjima.

Ribe

Dom će dobiti potpuno novo značenje. Pripremite se, jer Uran u Blizancima pokreće vaše četvrto polje privatnog života, porodice i korena. Mesto gde živite, način života i ljudi sa kojima delite prostor mogu se iznenada promeniti. Moguće su nagle selidbe ili neočekivane prilike vezane za stanovanje, poput nasleđa ili neobičnih životnih okolnosti. Kao rezultat toga, vaš porodični život i svakodnevica mogu poprimiti potpuno novi oblik. Iako sve to može delovati nestabilno, ovaj tranzit vam može pomoći da se približite životu kakav zaista želite. Retrogradni Uran donosi priliku da razmislite da li ste zadovoljni svojim izborima ili je vreme za promene.

