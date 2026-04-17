Jagode kao tek ubrane i posle nedelju dana? Potrebna vam je samo jedna stvar koju već imate
ZBOG velikog procenta vode koji sadrže, jagode se lako kvare. Uz jedan trik ostaće sveže čak i do deset dana.
Jagode su posebno omiljene u proleće, kada počinje njihova sezona i kada se s nestrpljenjem pojavljuju na pijacama i u marketima. Iako su izuzetno ukusne i mirišljave, one su i veoma osetljive, pa mogu vrlo brzo da omekšaju, postanu kašaste ili se na njima pojavi buđ, ako se ne čuvaju na pravi način.
Na njihovo brže propadanje utiču i loša cirkulacija vazduha, kao i skladištenje pored druge hrane koja može ubrzati njihovo kvarenje. Ipak, postoji jednostavan trik koji može značajno produžiti njihovu svežinu, pa mogu ostati dobre i više od nedelju dana.
Trik je u korišćenju keramičke korpice za bobičasto voće.
Iako na prvi pogled deluje kao običan kuhinjski dodatak, njen dizajn zapravo pomaže da jagode ostanu sveže duže vreme. Najvažnija osobina takve korpice je to što je perforirana, odnosno ima otvore koji omogućavaju da vazduh slobodno cirkuliše oko plodova.
Zahvaljujući tome, ne zadržava se višak vlage, što je ključno jer upravo vlaga najčešće ubrzava kvarenje. Na taj način se smanjuje mogućnost pojave buđi i jagode ostaju sveže i ukusne znatno duže.
Za razliku od zatvorenih posuda, ove korpice omogućavaju jagodama da „dišu“, jer vazduh može slobodno da prolazi kroz njih. Time se smanjuje stvaranje kondenzacije, odnosno viška vlage, koja bi inače ubrzala njihovo kvarenje.
Da bi se postigla što bolja svežina, jagode je preporučljivo čuvati u keramičkoj posudi, preko koje se može staviti čista kuhinjska krpa radi dodatne zaštite. Na isti način mogu se čuvati i druge vrste bobičastog voća, poput malina i borovnica, jer i one brzo gube svežinu ako se ne skladište pravilno.
(Informer)
Preporučujemo
Japansko pravilo za jačanje veze: Evo šta rade kada ljubav krene nizbrdo
18. 04. 2026. u 18:00
Da li solite jelo na početku ili na kraju kuvanja? Kuvari imaju jasan odgovor
18. 04. 2026. u 17:00
U kom uzrastu deca mogu da počnu da piju jogurt? Česta nedoumica kod roditelja
18. 04. 2026. u 15:30
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
