Jagode kao tek ubrane i posle nedelju dana? Potrebna vam je samo jedna stvar koju već imate

ZBOG velikog procenta vode koji sadrže, jagode se lako kvare. Uz jedan trik ostaće sveže čak i do deset dana.

Foto: N. Živanović

Jagode su posebno omiljene u proleće, kada počinje njihova sezona i kada se s nestrpljenjem pojavljuju na pijacama i u marketima. Iako su izuzetno ukusne i mirišljave, one su i veoma osetljive, pa mogu vrlo brzo da omekšaju, postanu kašaste ili se na njima pojavi buđ, ako se ne čuvaju na pravi način.

Na njihovo brže propadanje utiču i loša cirkulacija vazduha, kao i skladištenje pored druge hrane koja može ubrzati njihovo kvarenje. Ipak, postoji jednostavan trik koji može značajno produžiti njihovu svežinu, pa mogu ostati dobre i više od nedelju dana.

Trik je u korišćenju keramičke korpice za bobičasto voće.

Iako na prvi pogled deluje kao običan kuhinjski dodatak, njen dizajn zapravo pomaže da jagode ostanu sveže duže vreme. Najvažnija osobina takve korpice je to što je perforirana, odnosno ima otvore koji omogućavaju da vazduh slobodno cirkuliše oko plodova.

Zahvaljujući tome, ne zadržava se višak vlage, što je ključno jer upravo vlaga najčešće ubrzava kvarenje. Na taj način se smanjuje mogućnost pojave buđi i jagode ostaju sveže i ukusne znatno duže.

Za razliku od zatvorenih posuda, ove korpice omogućavaju jagodama da „dišu“, jer vazduh može slobodno da prolazi kroz njih. Time se smanjuje stvaranje kondenzacije, odnosno viška vlage, koja bi inače ubrzala njihovo kvarenje.

Da bi se postigla što bolja svežina, jagode je preporučljivo čuvati u keramičkoj posudi, preko koje se može staviti čista kuhinjska krpa radi dodatne zaštite. Na isti način mogu se čuvati i druge vrste bobičastog voća, poput malina i borovnica, jer i one brzo gube svežinu ako se ne skladište pravilno.

