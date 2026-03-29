TO VAM JE PRVI ZNAK GLUPOSTI: Sigmund Frojd je imao ovaj metod otkrivanja manje inteligentnih ljudi

SIGMUND Frojd, austrijski neurolog i utemeljitelj psihoanalize, ostao je upamćen kao jedan od najuticajnijih, ali i najkontroverznijih mislilaca 20. veka.

Foto: Vikipedija

Njegove teorije o snovima i nesvesnom umu promenile su način na koji razumemo ljudsko ponašanje, a njegov uticaj vidljiv je u psihologiji, kulturi i svakodnevnom životu.

Iako su mnoge njegove ideje izazivale rasprave, neke su postale gotovo opšte prihvaćene. Među njima se posebno ističe jedna kratka, ali provokativna misao kojom je pokušao objasniti kako prepoznati osobu ograničenih intelektualnih i društvenih kapaciteta.

“Prvi znak gluposti je potpuni nedostatak stida”

Jedna od najpoznatijih Frojdovih izjava glasi: „Prvi i najpouzdaniji znak ljudske gluposti potpuni je nedostatak stida.“ Ova rečenica, premda jednostavna, otvara prostor za dublje razumevanje ljudskog ponašanja.

Frojd dodatno pojašnjava: „Kada se nađete u situaciji da se stidite zbog tuđeg ponašanja ili izjave, ili se čudite nečijim suludim postupcima, a ta osoba očigledno ne oseća stid, odmah znate s kim imate posla.“

Ova zapažanja, iako proizašla iz psihoanalitičkog okvira, nadilaze teoriju i pretvaraju se u praktičan alat za procenu ljudi u svakodnevnim situacijama.

Zašto je osećaj srama ključan psihološki mehanizam

Psiholozi objašnjavaju da osećaj srama deluje kao unutrašnji regulator ponašanja. On signalizira nesklad između sopstvenih postupaka i društvenih normi ili etičkih standarda. Kada osoba oseti nelagodu zbog sopstvene greške ili neprimerenog ponašanja, to je znak da njen moralni kompas funkcioniše.

S druge strane, izostanak tog osećaja često upućuje na prekid veze između svesti i moralnih kriterijuma. Takve osobe mogu govoriti ili delovati bez ikakve zadrške, pokazujući čvrsto uverenje u sopstvenu ispravnost čak i kada činjenice govore suprotno.

“Sram zbog drugih” kao upozorenje

Zanimljivo je da ljudi često osećaju nelagodu ili sram zbog tuđih postupaka. Upravo taj osećaj može biti signal da se nalazimo u interakciji s osobom koja nema razvijen mehanizam samokritike.

Nedostatak refleksije i sposobnosti preispitivanja sopstvenih postupaka može takvu osobu pretvoriti u samouverenog, ali neinformisanog pojedinca koji ne samo da greši, nego i agresivno brani svoje stavove, uveren da su jedini ispravni.

Kako komunicirati s takvim osobama

Stručnjaci naglašavaju da komunikacija s osobama koje ne osećaju sram zahteva posebnu strategiju. Pokušaji dokazivanja sopstvenih argumenata ili „preodgoja“ takve osobe uglavnom su uzaludni, jer nedostatak srama često znači i otpornost na racionalne argumente.

Najefikasniji pristup je održavanje emocionalne distance i smirenosti. Hladan, suzdržan odgovor može razoružati sagovornika jer mu uskraćuje reakciju koju očekuje.

Takođe, postavljanje jasnih granica – uključujući i otvoreno odbijanje nastavka neugodnog razgovora – ključan je alat za zaštitu sopstvenog psihološkog prostora.

Rasprave bez smisla: gubitak energije i vremena

Analiza ovakvih situacija korisna je prvenstveno kako bi se izbegli slični susreti u budućnosti. Mnogi ljudi koji pokazuju opisane karakteristike sebe iskreno doživljavaju kao stručnjake za gotovo sve – od politike do svakodnevnih tema, što je naročito vidljivo na društvenim mrežama.

Raspravljanje s njima retko vodi do istine. Njihov cilj nije razmena argumenata, već potvrđivanje sopstvenog ega i nametanje sopstvenog stava.

Kada se povući - znak stvarne mudrosti

Shvatanje da tuđa ograničenja ne moraju postati lični teret omogućuje donošenje racionalne odluke: smanjiti komunikaciju ili je potpuno prekinuti.

Na kraju, sposobnost prepoznavanja trenutka kada treba odustati od besmislene rasprave nije znak slabosti, već dokaz emocionalne inteligencije i lične zrelosti. Upravo u toj proceni, kako bi sugerisao i Sigmund Frojd, leži prava mudrost.

(klix.hr)