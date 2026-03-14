OSLONITE SE NA INTUICIJU Astro savet za subotu 14. mart: Konjunkcija Meseca i Plutona u Vodoliji - Problemi sa avio-saobraćajem i internetom
MESEC, simbol privatnog života, emocija, žena, danas u 16.15 izlazi iz poslovičnog, mrzovoljnog, sistematičnog znaka Jarca i ulazi u nepredvidivu, nervoznu, društvenu Vodoliju, u kojoj se već nalazi Pluton, simbol moći, regeneracije i novca.
Ova konjunkcija nepovoljno utiče na podsvest, naročito kod osoba koje imaju ovaj aspekt u ličnom horoskopu. One će biti podložnije negativnim uticajima okoline, zbog čega bi trebalo da izbegavaju stresne situacije. U ljubavnim vezama, donosi probleme (naročito ženama) zbog partnerove posesivnosti i ljubomore.
Pošto je Mesec simbol emocija i porodice, a Pluton strasti, sukoba, agresije, njihov spoj simbolizuje povređena osećanja, sukob s ženama, majkom, netoleranciju, isključivost. Ovaj aspekt takođe pojačava intuiciju a može da se odrazi i na san, kroz koji dobijamo poruku u vezi s nekim događajem iz prošlosti.
Pluton je planeta moći, dominacije, novca, ali i razaranja, a Vodolija znak tehnike, avijacije, IT sektora, pa su mogući problemi u avionskom saobraćaju, sa kompjuterima, internetom, telefonima i sl.
Svetle tačke su dobri aspekti sa Uranom (vladaocem Vodolije) Suncem, Neptunom i Saturnom, koji donose sjajne ideje i podstiču kreativnost.
JUTARNjE NAVIKE KOJE NEGATIVNO UTIČU NA ŠEĆER U KRVI: Smanjuju energiju od početka dana
14. 03. 2026. u 08:20
STAVITE OVAJ PREDMET POD JASTUK: Sigurno ga imate kod kuće, a spavaćete kao beba
13. 03. 2026. u 23:59
KOJE RASE JE NAJTEŽE DRESIRATI? Ovi psi baš i neće da slušaju
13. 03. 2026. u 23:00
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
U TELU UKRAJINSKOG VOJNIKA NAĐENA GRANATA? Leš vraćen iz Rusije, hitno evakuisana mrtvačnica (FOTO)
TOKOM obdukcije stradalog ukrajinskog vojnika, čije je telo vraćeno iz Rusije u sklopu razmene, forenzičari su navodno otkrili neeksplodiranu granatu. Zbog opasnosti, osoblje mrtvačnice je evakuisano, a kontradiverzione ekipe i stručnjaci za razminiranje uklonili su i uništili eksploziv.
14. 03. 2026. u 07:49
