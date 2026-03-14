OSLONITE SE NA INTUICIJU Astro savet za subotu 14. mart: Konjunkcija Meseca i Plutona u Vodoliji - Problemi sa avio-saobraćajem i internetom

Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 03. 2026. u 07:00

MESEC, simbol privatnog života, emocija, žena, danas u 16.15 izlazi iz poslovičnog, mrzovoljnog, sistematičnog znaka Jarca i ulazi u nepredvidivu, nervoznu, društvenu Vodoliju, u kojoj se već nalazi Pluton, simbol moći, regeneracije i novca.

ОСЛОНИТЕ СЕ НА ИНТУИЦИЈУ Астро савет за суботу 14. март: Конјункција Месеца и Плутона у Водолији - Проблеми са авио-саобраћајем и интернетом

Foto: Profimedia

Ova konjunkcija nepovoljno utiče na podsvest, naročito kod osoba koje imaju ovaj aspekt u ličnom horoskopu. One će biti podložnije negativnim uticajima okoline, zbog čega bi trebalo da izbegavaju stresne situacije. U ljubavnim vezama, donosi probleme (naročito ženama) zbog partnerove posesivnosti i ljubomore.

Pošto je Mesec simbol emocija i porodice, a Pluton strasti, sukoba, agresije, njihov spoj simbolizuje povređena osećanja, sukob s ženama, majkom, netoleranciju, isključivost. Ovaj aspekt takođe pojačava intuiciju a može da se odrazi i na san, kroz koji dobijamo poruku u vezi s nekim događajem iz prošlosti.

Pluton je planeta moći, dominacije, novca, ali i razaranja, a Vodolija znak tehnike, avijacije, IT sektora, pa su mogući problemi u avionskom saobraćaju, sa kompjuterima, internetom, telefonima i sl.

Svetle tačke su dobri aspekti sa Uranom (vladaocem Vodolije) Suncem, Neptunom i Saturnom, koji donose sjajne ideje i podstiču kreativnost.

DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- Bela smrt i 800 likvidacija za 100 dana
DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- "Bela smrt" i 800 likvidacija za 100 dana

ZIMSKI RAT je bio sukob između Sovjetskog Saveza (SSSR) i Finske koji se odigrao krajem 1939. i početkom 1940. godine, tokom Drugog svetskog rata, ali pre nego što je sukob dostigao globalne razmere. Rat je značajan po neverovatnoj otpornosti Finske u suočavanju sa mnogo većom i naizgled moćnijom sovjetskom vojskom, kao i po ekstremnim zimskim uslovima koji su odigrali ključnu ulogu u borbama.

14. 03. 2026. u 08:09

DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- Bela smrt i 800 likvidacija za 100 dana
DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- "Bela smrt" i 800 likvidacija za 100 dana

ZIMSKI RAT je bio sukob između Sovjetskog Saveza (SSSR) i Finske koji se odigrao krajem 1939. i početkom 1940. godine, tokom Drugog svetskog rata, ali pre nego što je sukob dostigao globalne razmere. Rat je značajan po neverovatnoj otpornosti Finske u suočavanju sa mnogo većom i naizgled moćnijom sovjetskom vojskom, kao i po ekstremnim zimskim uslovima koji su odigrali ključnu ulogu u borbama.

14. 03. 2026. u 08:09

HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)

HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)