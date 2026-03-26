VUČIĆ PITAO KNEŽEVIĆA KAKO JE U CRNOJ GORI: "Sad nam je skuplje gorivo nego droga"
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kruščić, u društvu Milana Kneževića, gde je dočekan aplauzima i pogačom.
U tom trenutku su se sa razglasa začuli početni taktovi "Marša na Drinu".
- Kako je u Crnoj Gori - upitao je Vučić Kneževića.
Knežević je odgovorio:
- Odlično! Sad nam je skuplje gorivo nego droga. Za dve tri nedelje počećemo da se drogiramo, nećemo morati da vozimo.
