DAN ZA PORODICU ALI I PUTOVANJA PREKO "BARE" Astro savet za nedelju 8. mart: Veliki vodeni trigon najviše će uticati na Rakove, Škorpije i Rib
DANAS na nebu imamo veliki vodeni trigon između Meseca, retrogradnog Merkura i Jupitera, sjajan aspekt koji se zapravo sastoji iz tri trigona: Mesec-Merkur, Merkur-Jupiter i Mesec-Jupiter.
Mesec u znaku novca pravi trigon sa retrogradnim Merkurom, planetom biznisa, u introvertnim Ribama i sa moćnim Jupiterom u Raku (privatni život, porodica), planetom blagostanja u znaku svoje egzaltacije. Ovaj aspekt podstiče intuiciju, jača porodične veze kreativnost, jača porodične veze i emocionalnu sigurnost, naglašava kreativnost ali i potrebu za trošenjem novca. Donosi optimizam, pomoć uglednih, obrazovanih osoba od poverenja i uticaja, kao i prilike za odlazak na duže, čak prekookeansko putovanje.
Veliki vodeni trigon najviše će uticati na Rakove, Škorpije i Ribe.
Preporučujemo
DA LI I VI TO RADITE? Mnogi vozači prave grešku sa KVAČILOM - šteta za automobil
07. 03. 2026. u 22:27
MISLILI SU DA SU IZUMRLI: Pronađene dve vrste sisara
07. 03. 2026. u 22:00
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)