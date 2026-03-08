DAN ZA PORODICU ALI I PUTOVANJA PREKO "BARE" Astro savet za nedelju 8. mart: Veliki vodeni trigon najviše će uticati na Rakove, Škorpije i Rib

DANAS na nebu imamo veliki vodeni trigon između Meseca, retrogradnog Merkura i Jupitera, sjajan aspekt koji se zapravo sastoji iz tri trigona: Mesec-Merkur, Merkur-Jupiter i Mesec-Jupiter.

Foto: Profimedia

Mesec u znaku novca pravi trigon sa retrogradnim Merkurom, planetom biznisa, u introvertnim Ribama i sa moćnim Jupiterom u Raku (privatni život, porodica), planetom blagostanja u znaku svoje egzaltacije. Ovaj aspekt podstiče intuiciju, jača porodične veze kreativnost, jača porodične veze i emocionalnu sigurnost, naglašava kreativnost ali i potrebu za trošenjem novca. Donosi optimizam, pomoć uglednih, obrazovanih osoba od poverenja i uticaja, kao i prilike za odlazak na duže, čak prekookeansko putovanje.

Veliki vodeni trigon najviše će uticati na Rakove, Škorpije i Ribe.