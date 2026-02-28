Panorama

IZNENADNE PROMENE PLANOVA, LJUBAV PREKO MREŽE Astro savet za subotu, 28. februar: Evo na koje znake utiču planete ljubavi, novca i više sile

Marina Jungić Milošević, astrolog

28. 02. 2026. u 07:00

DANAS na nebu imamo konjunkciju retrogradnog Merkura i Venere, planeta komunikacija, ljubavi i novca, na 22. stepenu senzibilnih, tajanstvenih Riba.

ИЗНЕНАДНЕ ПРОМЕНЕ ПЛАНОВА, ЉУБАВ ПРЕКО МРЕЖЕ Астро савет за суботу, 28. фебруар: Ево на које знаке утичу планете љубави, новца и више силе

Foto: Deposit

Taj stepen je analogan znaku Jarca, pa donosi poslovni uspeh i novac, kao i isplate koje dugo čekate. Spoj retrogradnog Merkura i Venere u Ribama donosi platonske i tajne ljubavi, povratak bivših partnera, obnovu emotivnih veza, skrivene poruke preko društvenih mreža, emotivne dileme.

Istovremeno, kvadrat Marsa u Vodoliji i Urana u Biku, upozorava na nagle, iznanadne promene planova i probleme sa internetom, u vazdušnom saobračaju, sukobe sa prijateljima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTETA ŠTO JE IZMAKLA POBEDA... Dušan Alimpijević nakon poraza Srbije od Turske

"ŠTETA ŠTO JE IZMAKLA POBEDA..." Dušan Alimpijević nakon poraza Srbije od Turske