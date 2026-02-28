IZNENADNE PROMENE PLANOVA, LJUBAV PREKO MREŽE Astro savet za subotu, 28. februar: Evo na koje znake utiču planete ljubavi, novca i više sile

DANAS na nebu imamo konjunkciju retrogradnog Merkura i Venere, planeta komunikacija, ljubavi i novca, na 22. stepenu senzibilnih, tajanstvenih Riba.

Foto: Deposit

Taj stepen je analogan znaku Jarca, pa donosi poslovni uspeh i novac, kao i isplate koje dugo čekate. Spoj retrogradnog Merkura i Venere u Ribama donosi platonske i tajne ljubavi, povratak bivših partnera, obnovu emotivnih veza, skrivene poruke preko društvenih mreža, emotivne dileme.

Istovremeno, kvadrat Marsa u Vodoliji i Urana u Biku, upozorava na nagle, iznanadne promene planova i probleme sa internetom, u vazdušnom saobračaju, sukobe sa prijateljima.