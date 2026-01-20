OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za utorak, 20. januar: Ovim znacima ulazak Sunca i Merkura u Vodoliju donosi bolje finansije
SUNCE i Merkur, simboli uspeha, ugleda, vitalnosti, komunikacija, biznisa, posle godinu dana, ulaze u Vodoliju, znak društvenog života, velikog novca, neočekivanih situacija.
Zato narednih mesec dana vazdušne (Vodolije, Vage i Blizanci) i vatrene znake (Ovnovi, Lavovi i Strelci) očekuje bolja poslovna i finansijska situacija, zahvaljujući između ostalog njihovim novim, avangardnim idejama.
Pošto se u astrološkoj kući ličnosti Vodolija već nalaze Venera i Pluton, planete ljubavi, strasti i novca, slobodne očekuju i nove, sudbinske emotivne veze sa harizmatičnim partnerima.
Prepun znak Vodolije, preko koga od 20. januara prelaze čak četiri planete (peta će biti Mars od 23. januara), pa još u trigonu s Uranom (koji vlada Vodolijom) na kraju Bika i sekstilu sa Saturnom i Neptunom na kraju Riba, obećava i bogatiji duštveni život, više druženja s prijateljima, novih susreta, izlazaka.
Vladaoci Vodolije (ali i Jarca) Saturn i Uran, obrazuju sekstil, koji otvara mogućnost povezivanja tradicije i novih tehnologija, ili nečeg starog i nečeg novog, u celinu koja će na donositi uspeh i prihod na duže staze. I Mars pravi trigon sa Uranom, još jedan fantastičan aspekt, koji povezuje odvažnost Marsa i pouzdanosti Saturna, što će omogućiti i planiranje na duže staze.
Budući da je Vodolija i znak novca, naročito onoga posle karijere, mnogi će uspešno rešiti pitanje penzije ili pitanje egzistencije (na primer, tako što će kupiti neku nekretninu koju će izdavati ili mogu nešto i da prodaju na isti način).
