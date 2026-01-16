HRANA IZ ŠTAMPAČA VIŠE NIJE NAUČNA FANTASTIKA: Fabrike počinju da proizvode jestive inovacije

TEHNOLOGIJA 3D štampanja hrane više nije naučna fantastika!

Unsplash

U Beču, 2024. godine se otvorila "Taste Factory", fabrika koja se opisuje kao najveća za 3D štampanje hrane na svetu.

Kako prenosi FoodBev, fabrika ima kapacitet da proizvodi do 60 tona štampane hrane mesečno.

Među prvim proizvodima bio je veganski file inspirisan lososom, koji već može da se nađe na policama evropskih supermarketa.

Od otpada do ukusnog obroka

Pored industrijske proizvodnje, istraživači koriste 3D štampače da bi nepotpunu ili oštećenu hranu pretvorili u obroke.

Naučnici ističu da ova tehnologija ima veliki potencijal za smanjenje otpada i prilagođavanje obroka osobama sa specifičnim ishranom, a sam proces podseća na klasično 3D štampanje.

Oblik se gradi sloj po sloj, međutim umesto plastike ili metala koriste se hranjivi materijali poput proteina, masti, povrća i bioink koji nastaje od biljnih sirovina koje bi inače bile odbačene.

Tim procesom dobijaju se složene teksture kao što su "mesni" file, čips i dezerti,

Personalizovana ishrana budućnosti

Pored velikih fabrika, 3D štampana hrana se ispituje i u zdravstvu i restoranima.

Hrana može da se prilagodi starim osobama, pacijentima sa poteškoćama u gutanju ili sportistima, što otvara potpuno nove mogućnosti za personalizovanu ishranu.

Sa rastućim interesovanjem za biljnu hranu, održivost i personalizovanu ishranu, 3D štampana hrana pokazuje da je budućnost hrane ne samo održiva, već i kreativna i efikasna.

Naučnici i industrija se slažu da ovo nije samo tehnologija za budućnost, već nešto što već utiče na način na koji proizvodimo i konzumiramo hranu.

(Earth.com/FoodBev)