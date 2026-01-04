ŽIVI POTPUNO BESPLATNO U NJUJORKU: Ne plaća kiriju, a evo u čemu je caka
PRE nekoliko godina donela je odluku da postane stalna čuvarka kuća, što joj omogućava da živi u tuđim domovima potpuno besplatno
U periodu kada su troškovi stanovanja za mnoge postali ogroman teret, jedna žena otkrila je način kako da uštedi hiljade evra godišnje. Alana Peris živi potpuno besplatno u tuđim kućama.
Iako radi, putuje i živi samostalno, ova Amerikanka nema stalnu adresu koju bi nazvala domom. Pre nekoliko godina donela je odluku da postane stalna čuvarka kuća, što joj omogućava da živi u tuđim domovima potpuno besplatno, piše Newsweek.
Više od posla - životni stil
Alana, koja je u tridesetima, ističe kako to nije toliko izbor karijere, koliko "više životni stil". Privlači je fleksibilnost koju ovakav život nudi, kao i prilika za putovanja i život na različitim mjestima.
- Čuvanje kuća zahteva visok nivo odgovornosti i nezavisnosti - rekla je Alana pa dodala: "Sviđa mi se spoznaja da mi ljudi veruju s nečim što im je toliko važno."
Njen život zahteva i besprekornu organizaciju. "Planiram daleko unapred, držim svoj kalendar organiziranim i često dogovaram čuvanja jedno za drugim koliko god mogu. To zahteva puno administrativnog posla i pažnje."
Peris, koja je odrasla u Kaliforniji, poslednjih 10 meseci provela je u Njujorku, no nije ograničena ni na dalja putovanja. Iako u suštini živi besplatno, to podrazumeva stalni život iz kofera i neprestanano prilagođavanje novim okruženjima.
Pre svakog angažmana, ova devojka voli postaviti jasna očekivanja, uključujući pouzdan Wi-Fi, čistoću te detaljne upute o brizi za dom i kućne ljubimce. Što su informacije transparentnije, to je iskustvo bolje za obe strane.
- Dok čuvam kuću, održavam svoju redovnu radnu rutinu, brinem se za dom i kućne ljubimce, istražujem lokalno područje i održavam prostor čistim i organiziranim. Svaki dom tretiram kao da je moj vlastiti - objasnila je.
