SJAJAN DAN ZA FINANASIJE I LJUBAV Astro savet za sredu, 26. novembar: Na ova 3 znaka najviše utiču aspekti Venere sa Jupiterom i Saturnom

Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 11. 2025. u 07:09

VENERA, planeta lepote, ljubavi, uživanja u životnim zadovoljstvima i novca, u Škorpiji, znaku moći i novca, 26. novembra, u 16.30, obrazuje sjajan aspekt, trigon s Jupiterom u Raku, u kome je ta planeta izuzetno jaka, jer je to znak njene egzaltacije.

Foto: Shutterstock

Sjajan dan za ljubav, ali i za finansije, jer je i Jupiter simbol hedonizma, prosperiteta, novca, prekookeanskih putovanja, inostranstva, kontakata sa strancima, kao i pravnih procesa. Ukoliko imate neki sudski spor, koji traje duže vreme, danas vam se može posrećiti da postignete dogovor u vašu korist zahvaljujući osobama i situacijama, koje zapravo simbolizuje taj trigon Venere i Jupitera.

Ove aspekte će najviše osetiti vodeni znaci treće dekade, Rakovi, Škorpije i Ribe.

