OPREZNO SA FINANSIJAMA I UGOVORIMA Astro savet za utorak, 25. novembar: Evo koja četiri znaka su na udaru planeta više sile i novca
OPOZICIJA između planeta više sile (Uran), posla (Merkur) i novca (Venera) u Škorpiji i Biku, znacima novca, danas upozorava na dodatni oprez sa finansijama.
Mada su mogući neočekivani dobici, isto tako su mogući i vanredni troškovi, kao na klackalici. Zbog napetih aspekata Merkura (planete komunikacija) dan nije povoljan za dogovore, podizanje kredita, kraća putovanja (naročito avionom) i potpisivanje važnih ugovora.
Pokušajte da izbegnete rasprave s braćom, sestrama, rođacima i komšijama. Roditelje očekuju problemi s decom tinejdžerskog uzrasta.
Znaci koji su na udaru ovih aspekata su Škorpija, Bik, Vodolija i Lav.
Preporučujemo
KAKAV PREOKRET: Ovih pet znakova će se kupati u novcu u poslednjim danima novembra
23. 11. 2025. u 10:40
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)