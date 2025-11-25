OPREZNO SA FINANSIJAMA I UGOVORIMA Astro savet za utorak, 25. novembar: Evo koja četiri znaka su na udaru planeta više sile i novca

OPOZICIJA između planeta više sile (Uran), posla (Merkur) i novca (Venera) u Škorpiji i Biku, znacima novca, danas upozorava na dodatni oprez sa finansijama.

Foto: Profimedia

Mada su mogući neočekivani dobici, isto tako su mogući i vanredni troškovi, kao na klackalici. Zbog napetih aspekata Merkura (planete komunikacija) dan nije povoljan za dogovore, podizanje kredita, kraća putovanja (naročito avionom) i potpisivanje važnih ugovora.

Pokušajte da izbegnete rasprave s braćom, sestrama, rođacima i komšijama. Roditelje očekuju problemi s decom tinejdžerskog uzrasta.

Znaci koji su na udaru ovih aspekata su Škorpija, Bik, Vodolija i Lav.