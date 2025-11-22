ASA SE VRAĆA KUĆI: Nestala mačka pronađena nakon 10 godina (VIDEO)
MAČKA po imenu Asa vraćena je svojim zakonitim vlasnicima posle 10 godina zahvaljujući mikročipu koji je čuvao informacije o njenim vlasnicima u Nju Džerziju, objavio je UPI 21. novembra.
Priča je počela tako što je malo mače pobeglo iz njihovog doma kroz otvoren prozor. Uprkos najboljim naporima porodice — lepljenju flajera, kontaktiranju skloništa i kontaktiranju košnija - dugo nisu mogli da pronađu svog ljubimca.
Međutim, 2025. godine, mačka pronađena na ulici dovedena je u sklonište u Montkleru. Tokom rutinskog pregleda, veterinari su otkrili mikročip. Skeniranje je otkrilo ne samo ime životinje - Asa - već i kontakt informacije njenih vlasnika.
Predstavnici skloništa su odmah kontaktirali porodicu, koja je svih ovih godina gajila nadu u povratak svog ljubimca. Ponovni susret se pokazao posebno emotivnim nakon tako dugog razdvajanja.
Preporučujemo
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)