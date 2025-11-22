ŠTA LJUDI ZAISTA RADE KADA OSVOJE NOVAC? Nova psihološko-ekonomska studija otkriva iznenađujuće obrasce

KADA zamislimo da osvojimo novac, većina nas očekuje da će život od tog trenutka krenuti u drugom pravcu. Manje stresa, više slobode, pa možda i elegantan odlazak sa posla uz osmeh, ali najnovija analiza Evropske centralne banke ruši tu romantičnu sliku: ljudi, čak i posle neočekivanog finansijskog dobitka, gotovo uvek ostaju isti.

Foto: shutterstock.com.

Radne navike su tvrdoglave. I mnogo tvrđe nego što mislimo. Podaci pokazuju da i nakon dobitka od 50.000 do 100.000 evra, iznosa koji mnogima deluje kao ulaznica za mirniji život, radne navike ostaju skoro nepromenjene.

Zapravo, najveći broj ljudi uopšte ne napušta posao. Onaj tihi glas u nama koji govori „barem bih se odmorio nekoliko meseci“ u stvarnosti je znatno tiši. Novčana dobit jeste olakšanje, ali nije prekretnica.

Ko menja ponašanje, a ko se vraća u rutinu kao da se ništa nije desilo?

Istraživanje pokazuje da su žene i stariji zaposleni osetljiviji na finansijske „šokove“.

Za njih, dobitak od 50.000 evra postaje signal da razmisle o:

• skraćenom radnom vremenu

• fleksibilnijem rasporedi

• manje stresnim zadacima

Ne radikalna odluka, već tiho prilagođavanje životu koji bolje odgovara njihovoj energiji.

Mladi muškarci iznenađujuća stabilnost

Mladi muškarci, čak i sa značajnim dobitkom, ostaju zakovani za postojeći ritam rada.

Najviše što urade je da:

• uzmu kraći odmor

• odbiju poneki prekovremeni sat, ali posao ne napuštaju i često ne menjaju ništa suštinski

Nezaposleni kratko predahnu, ali ne odustaju

Intenzitet traženja posla opada za oko 1% na svaki dobijenih 10.000 evra. To znači da bi neko ko osvoji 100.000 evra imao tek privremeni predah od konkurisanja, ali samo privremeni. Ovo nije „život na dobitku“.

Istraživači podvlače: samo zaista veliki, neočekivani dobici (nasledstva ili milionske lutrije) mogu u potpunosti promeniti ponašanje. Sve ispod toga deluje više kao popravljač raspoloženja nego kao ulaznica u novi život.

Jedan dan manje nedeljno? Moguće. Manje prekovremenog? Verovatno. Prestanak rada? Skoro nikada.

Zašto je to tako?

Zato što novac ne menja ono što je najteže pomeriti: unutrašnje navike, osećaj svrhe i duboko usvojene obrasce sigurnosti. Ljudi rade ne samo zbog zarade, već zbog strukture dana, identiteta, pripadnosti i straha od praznine. Finansijski dobitak to ne briše. On samo malo omekša oštre ivice.