OVA TRI ZNAKA USKORO ZABORAVLJAJU ŠTA JE PRAZAN NOVČANIK: Čeka ih novac, moć i velike odluke
POSTOJE periodi u godini kada se vazduh menja, kada sve oko nas prestaje da bude samo prelaz iz hladnog u još hladnije i dobija neku potpuno novu vibraciju. Upravo tako deluje ova zima - kao vreme u kojem se finansijska energija budi, pomera, sliva i pronalazi put do onih koji su dovoljno istrajni, hrabri ili intuitivni da je prihvate.
Astrolozi kažu da novac nikada ne dolazi slučajno. Dolazi onda kada se planeta sreće, planeta rada i planeta šanse poravnaju tako da otvore vrata kroz koja prolazi i prilika i nagrada. A ove zime, baš ta vrata se otvaraju za tri znaka horoskopa.
Za njih novčanik više neće biti briga. Čak ni simbolična.
Ovo je njihov period - period preliva, povišica, novih poslova, sigurnijih prihoda, investicija koje konačno sazrevaju i odluka koje menjaju finansijsku konstrukciju narednih meseci.
Da li ste među njima?
1. Bik - Novac stiže kao rezultat dugog strpljenja
Zašto baš Bik ulazi u finansijski procvat?
Biku već dugo vlada energija Venere, ali ove zime ona se povezuje sa Jupiterom, planetom obilja. To znači jednu ključnu stvar: ono što je Bik strpljivo gradio u poslednjih šest do devet meseci sada počinje da daje opipljive rezultate.
I dok drugi znakovi još traže pravac, Bik već ima put.
Njegov rad, pouzdanost i sposobnost da istraje tamo gde bi drugi odustali sada se pretvaraju u finansijski dobitak. To može biti:
- povećanje plate
- priliv novca kroz sporije investicije
- neočekivani bonus
- šansa za saradnju koja postaje dugoročna
Šta Bik može da očekuje?
Bikovi ulaze u period u kojem će imati osećaj da se novac lepi za njih. Ne zato što im neko nešto poklanja, već zato što su konačno stigli u fazu naplate.
Mnogi će prvi put osetiti da imaju dovoljno - ne samo za troškove, već i za planove koje dugo odlažu.
Savet astrologa za Bikove
Astrolozi poručuju:
"Investirajte u ono što vam srce šapuće da je pravo - ove zime vaša intuicija je najpametniji savetnik."
Ovo je vreme za ulaganje u veštine, nekretnine, posao koji vas inspiriše ili projekat koji vas već dugo zove. Bikovi treba da prate osećaj sigurnosti - on ih ovog puta nepogrešivo vodi.
2. Lav - Priliv zahvaljujući hrabrosti i ličnom stavu
Zašto Lav dobija novac baš sada?
Lavom vlada Sunce - simbol volje, moći i unutrašnjeg autoriteta. Ove zime Sunce se povezuje sa Marsom, što aktivira Lavlju odlučnost i hrabrost. A kad Lav veruje u sebe, novac neumitno prati.
Lavovi su već dugo u fazi promene, ali sada napokon klikne.
Njihova sposobnost da se istaknu, da preuzmu vođstvo, da hrabro zakorače tamo gde drugi oklevaju - postaje magnet za prilike.
Šta Lav može da očekuje?
Ovo je sezona u kojoj Lavovi mogu da:
- dobiju bolju poslovnu ponudu
- dožive skok u karijeri
- pokrenu lični biznis
- ostvare veliku finansijsku odluku povezanu s nekretninom ili ugovorom
Nijedna od tih stvari nije slučajna - sve je direktan rezultat njihove unutrašnje smelosti i potrebe da se razvijaju.
Savet astrologa za Lavove
Astrolozi ističu:
"Planete vam otvaraju vrata, ali vi morate proći kroz njih. Budite hrabri koliko ste uvek bili - i finansije će pratiti tu energiju."
Za Lave je posebno važno da ne propuštaju prilike iz straha da nisu dovoljno spremni. Sada jesu.
3. Jarac - Kada marljivost postane zlato
Zašto Jarac konačno dobija nagradu?
Jarac je znak kojim vlada Saturn, planeta discipline, čekanja i zasluga. Kada Saturn napravi povoljan ugao - a ove zime to radi - Jarčevi dobijaju nagradu usklađenu sa svojim radom.
Nijedan znak ne ume bolje da izdrži pritisak, da uči iz neuspeha i da ostane fokusiran dugoročno. A planete to sada vide.
Zato će Jarčevi posebno osetiti porast prihoda - ali kroz ono što su sami stvorili.
Šta Jarac može da očekuje?
stabilizaciju finansija
- priliv kroz projekat koji dugo rade
- konačno zatvaranje dugova ili obaveza
- ponudu koja im menja profesionalni status
Mnogi Jarčevi će se prvi put osetiti rasterećeno, kao da konačno stoje na čvrstom tlu.
Savet astrologa za Jarčeve
Astrolozi savetuju:
"Prestanite da sumnjate u svoju vrednost. Ovo je trenutak da tražite veću platu, otvorite firmu ili završite projekat koji može doneti stabilan prihod."
Saturn je stroga, ali pravedna planeta - a ove zime biće na vašoj strani.
Savet za sva tri znaka (i ostale)
Koliko god novca da dođe, astrolozi podsećaju da energija obilja traži odgovornost. Zato:
- uložite u znanje
- napravite fond za sigurnost
- odvojite novac za nešto trajno
- ne trošite impulsivno
Zima donosi više od finansijske koristi - donosi novu mudrost, jače samopouzdanje i osećaj da život konačno ide u pravcu koji ste priželjkivali.
A ova tri znaka to će najjače osetiti.
