OVA TRI ZNAKA USKORO ZABORAVLJAJU ŠTA JE PRAZAN NOVČANIK: Čeka ih novac, moć i velike odluke

POSTOJE periodi u godini kada se vazduh menja, kada sve oko nas prestaje da bude samo prelaz iz hladnog u još hladnije i dobija neku potpuno novu vibraciju. Upravo tako deluje ova zima - kao vreme u kojem se finansijska energija budi, pomera, sliva i pronalazi put do onih koji su dovoljno istrajni, hrabri ili intuitivni da je prihvate.

Foto: Profimedia

Astrolozi kažu da novac nikada ne dolazi slučajno. Dolazi onda kada se planeta sreće, planeta rada i planeta šanse poravnaju tako da otvore vrata kroz koja prolazi i prilika i nagrada. A ove zime, baš ta vrata se otvaraju za tri znaka horoskopa.

Za njih novčanik više neće biti briga. Čak ni simbolična.

Ovo je njihov period - period preliva, povišica, novih poslova, sigurnijih prihoda, investicija koje konačno sazrevaju i odluka koje menjaju finansijsku konstrukciju narednih meseci.

Da li ste među njima?

1. Bik - Novac stiže kao rezultat dugog strpljenja

Foto: Free Images Pixabay

Zašto baš Bik ulazi u finansijski procvat?

Biku već dugo vlada energija Venere, ali ove zime ona se povezuje sa Jupiterom, planetom obilja. To znači jednu ključnu stvar: ono što je Bik strpljivo gradio u poslednjih šest do devet meseci sada počinje da daje opipljive rezultate.

I dok drugi znakovi još traže pravac, Bik već ima put.

Njegov rad, pouzdanost i sposobnost da istraje tamo gde bi drugi odustali sada se pretvaraju u finansijski dobitak. To može biti:

povećanje plate

priliv novca kroz sporije investicije

neočekivani bonus

šansa za saradnju koja postaje dugoročna

Šta Bik može da očekuje?

Bikovi ulaze u period u kojem će imati osećaj da se novac lepi za njih. Ne zato što im neko nešto poklanja, već zato što su konačno stigli u fazu naplate.

Mnogi će prvi put osetiti da imaju dovoljno - ne samo za troškove, već i za planove koje dugo odlažu.

Savet astrologa za Bikove

Astrolozi poručuju:

"Investirajte u ono što vam srce šapuće da je pravo - ove zime vaša intuicija je najpametniji savetnik."

Ovo je vreme za ulaganje u veštine, nekretnine, posao koji vas inspiriše ili projekat koji vas već dugo zove. Bikovi treba da prate osećaj sigurnosti - on ih ovog puta nepogrešivo vodi.

2. Lav - Priliv zahvaljujući hrabrosti i ličnom stavu

Foto: Free Images Pixabay

Zašto Lav dobija novac baš sada?

Lavom vlada Sunce - simbol volje, moći i unutrašnjeg autoriteta. Ove zime Sunce se povezuje sa Marsom, što aktivira Lavlju odlučnost i hrabrost. A kad Lav veruje u sebe, novac neumitno prati.

Lavovi su već dugo u fazi promene, ali sada napokon klikne.

Njihova sposobnost da se istaknu, da preuzmu vođstvo, da hrabro zakorače tamo gde drugi oklevaju - postaje magnet za prilike.

Šta Lav može da očekuje?

Ovo je sezona u kojoj Lavovi mogu da:

dobiju bolju poslovnu ponudu

dožive skok u karijeri

pokrenu lični biznis

ostvare veliku finansijsku odluku povezanu s nekretninom ili ugovorom

Nijedna od tih stvari nije slučajna - sve je direktan rezultat njihove unutrašnje smelosti i potrebe da se razvijaju.

Savet astrologa za Lavove

Astrolozi ističu:

"Planete vam otvaraju vrata, ali vi morate proći kroz njih. Budite hrabri koliko ste uvek bili - i finansije će pratiti tu energiju."

Za Lave je posebno važno da ne propuštaju prilike iz straha da nisu dovoljno spremni. Sada jesu.

3. Jarac - Kada marljivost postane zlato

Foto: Free Images Pixabay

Zašto Jarac konačno dobija nagradu?

Jarac je znak kojim vlada Saturn, planeta discipline, čekanja i zasluga. Kada Saturn napravi povoljan ugao - a ove zime to radi - Jarčevi dobijaju nagradu usklađenu sa svojim radom.

Nijedan znak ne ume bolje da izdrži pritisak, da uči iz neuspeha i da ostane fokusiran dugoročno. A planete to sada vide.

Zato će Jarčevi posebno osetiti porast prihoda - ali kroz ono što su sami stvorili.

Šta Jarac može da očekuje?

stabilizaciju finansija

priliv kroz projekat koji dugo rade

konačno zatvaranje dugova ili obaveza

ponudu koja im menja profesionalni status

Mnogi Jarčevi će se prvi put osetiti rasterećeno, kao da konačno stoje na čvrstom tlu.

Savet astrologa za Jarčeve

Astrolozi savetuju:

"Prestanite da sumnjate u svoju vrednost. Ovo je trenutak da tražite veću platu, otvorite firmu ili završite projekat koji može doneti stabilan prihod."

Saturn je stroga, ali pravedna planeta - a ove zime biće na vašoj strani.

Savet za sva tri znaka (i ostale)

Koliko god novca da dođe, astrolozi podsećaju da energija obilja traži odgovornost. Zato:

uložite u znanje

napravite fond za sigurnost

odvojite novac za nešto trajno

ne trošite impulsivno

Zima donosi više od finansijske koristi - donosi novu mudrost, jače samopouzdanje i osećaj da život konačno ide u pravcu koji ste priželjkivali.

A ova tri znaka to će najjače osetiti.

(Ona.rs)

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2