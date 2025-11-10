OTPUŠTEN DOK JE BIO NA BOLOVANJU: Ostao bez radnog mesta zbog aplikacije za brojanje koraka, a onda je ceo slučaj dobio sudski epilog

KINEZ je otpušten dok je bio na bolovanju zbog aplikacije za brojanje koraka.

Foto: Profimedia

Prema pisanju lista „South China Morning Post“, incident se dogodio još 2019. godine, ali je tek nedavno dobio veliki publicitet.

Čovek po imenu Čen, koji je radio za kompaniju u provinciji Đangsu, dva puta je uzimao bolovanje zbog istegnuća leđa zadobijenog na poslu. Osnova za to bila je dijagnoza postavljena u bolnici. Oko mesec dana kasnije, vratio se na posao, ali istog dana je ponovo podneo zahtev za bolovanje, ovog puta zbog bolova u desnoj nozi. Predstavio je lekarsko uverenje koje preporučuje nedelju dana odmora. Čen je kasnije produžio bolovanje za još nekoliko dana.

Kada je stigao u kancelariju, neočekivano ga je zaustavio radnik obezbeđenja, a nekoliko dana kasnije, rukovodstvo kompanije je obavestilo Čena da je otpušten zbog odsustva sa posla i laganja o svom stanju. Da bi to potkrepila, kompanija je navela podatke iz aplikacije za pametne telefone koji pokazuju da je Čen prešao preko 16.000 koraka na dan kada se žalio na bol u nozi.

Čen je podneo tužbu sudu za radnu arbitražu, koji je usvojio njegov zahtev i naložio kompaniji da mu isplati 118.000 juana. Poslodavac je takođe podneo tužbu i predstavio snimak sa nadzornih kamera na kojem se vidi Čena kako trči ka kancelariji na dan kada je uzeo bolovanje zbog bolova u nozi.

Nakon dva ročišta, sud je presudio da je otkaz nezakonit i naložio kompaniji da isplati odštetu.