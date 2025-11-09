DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK 10. NOVEMBAR: Lav pronalazi rešenje za poslovnu situaciju, Strelcu i Vodoliji stižu novčani dobici

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 10. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Pravite planove za druženje s rođacima koje dugo niste videli.Novac vam danas pristiže preko nekretnina i nekih starih poslova. Napeti aspekti Meseca u večernjim satima mogu doneti sukob s ženama u porodici.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Prija vam spoj Meseca i Jupitera pa planirate odlazak na kraći put, susret s nekim iz familije ili neki kozmetički tretman. Dobijate poziv od rođaka iz inostranstva s kojim se niste odavno čuli. Nesanica.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

S Mesecom u kući posla fokusirani ste na finansije i ulaganje u nekretnine, pa vas ni vanredni troškovi neće previše iznenaditi Dopada vam se neko koga ste upoznali preko prijatelja ili interneta. Stomačne tegobe.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Danas imate inspiraciju za bavljenje nekom kreativnom delatnošću u okviru vašeg doma. Naglašena kuća ličnosti s Mesecom i Jupiterom čini vas sklonim preterivanju u hrani, piću i trošenju novca. Poziv za izlazak od Jarca.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući podsvesti naglašava vašu potrebu za introspekcijom. Sigurni ste da ćete uspeti da nađete rešenje za situaciju na poslu koja nije baš sjajna. Tajna romansa prerasta u ozbiljniju vezu. Poslušajte savet Lava.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Fokusirani ste na društveni ili politički angažman, timski projekat ili rad preko interneta. Možete da dobijete ponudu za isplativ posao. Susret s nekim, u društvu prijatelja, ko će na vas ostaviti jak utisak. Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u desetoj kući fokusira vas na posao i pravljenje planova o novim vidovima zarade ili pokretanje zajedničkog posla s partnerom, ženama, uglednim osobama, strancima. Romantičan susret s mlađom osobom preko posla.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Izazovan aspekt između Meseca i vladaoca vašeg znaka u večernjim satima donosi vam zaradu i priznanja preko javne delatnosti, umetnosti ili hobija. Problemi sa putnom dokumentacijom i na putovanjima.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Naglašena kuća finansija donosi vam dobitke preko ortačkog posla, emotivnog partnera ili sponzora. Imate želju da nešto čime se bavite iz hobija pretvorite u izvor zarade. Voljena osoba planira zajednički put. Izbegavajte alkohol.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Danas možete da zasijate ako se bavite privatnim biznisom, javnom delatnošću ili umetnošću. Pred vama je veliki finansijski izazov ali budite oprezni kada se radi o primeni zakonskih propisa. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u šestoj kući fokusira vas na posao, zdravlje i svakodnevne, dosadne poslove. Dobici preko kraćih putovanja, samostalne delatnosti ili rođaka. Budite tolerantniji prema saradnicima. Kardiovaskularne tegobe.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Naglašena peta kuća s Mesecom i vašim vladaocem Jupiterom, podstiče vašu kreativnu crtu i sveže ideje. Dobici preko IT sektora, medicine, farmacije, alternativnih vidova lečenja. Prijatni zajednički trenuci s partnerom.