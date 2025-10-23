DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 24. OKTOBAR: Blizance i Lava očekuju vanredni troškovi, Vagu susret sa Strelcem, a Vodoliju put s partnerom
SAZNAJTE šta vas u petak, 24. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec u devetoj kući zahteva vaš maksimalni trud po pitanju dogovora sa partnerima iz inostranstva ili nekog vida stručnog usavršavanja. Susret s nekim na čiji ćete šarm teško ostati ravnodušni. Glavobolja.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Sa Mesecom u kući finansija, novac stiže preko poslovanja s osobama koje žive u inostranstvu. Smeta vam što je neko ko vam se dopada previše tajanstven. Konflikt ili rasprava sa bračnim ili dugogodišnjim emotivnim partnerom.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec, koji upravlja vašim finansijama, u sedmoj kući donosi vam šanse za realizaciju kreativnog projekta naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti. Vanredni troškovi. Problemi u odnosu sa bračnim ili ljubavnim partnerom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
S vašim vladaocem Mesecom u kući svakodnevice, dobijate ideju kako da pokrenete zajednički posao sa nekadašnjim saradnicima. Razgovor s jednom Škorpijom može da vam donese rešenje za problem koji vas muči. Nesanica.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Imate priliku da postignete neočekivan dogovor o isplativoj saradnji sa strancima. Samo, nemojte još ništa da potpisujete zvanično. Povedite više računa o troškovima i izbegavajte rizične finansijske poteze. Smanjite unos šećera.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
S Mesecom u kući privatnog biznisa na pamet vam padaju sjajne ideje o tome kako da uvećate prihode. Imate podršku Riba.Romantičan susret s Bikom u prepordnevnim satima. Provodite više vremena sa prijateljima.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Prepodnevni deo dana obećava uspeh i uvećanje prihoda, ako se bavite kreativnim zanimanjem. Susret sa Strelcem na kraćem putu ili večernjem skupu. Poslušajte savet jedne Vodolije. Vreme je za rekreaciju. Smanjite unos šećera.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Pozicija Meseca u Strelcu donosi vam kontakte sa strancima, koji se odnose na nekretnine ili nekonvencionalni vid zarade. Voljena osoba daje vam do znanja da sumnja u vašu iskrenost prema njoj. Poziv za izlazak od Raka.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Vaš šarm i toplina čine vas omiljenim i popularnim u društvu suprotnog pola. Pred vama su poslovne prilike koje vam mogu doneti uvećanje prihoda ako povedete računa o načinu ulaganja novca. Izbegavajte alkohol.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Oslonite se na vašu intuiciju i na poslovnom i na ljubavnom planu. Mesec u kući prepreka i ograničenja utiče na odlaganje ili neočekivan odlazak na kraći put u inostranstvo. Voljena osoba očekuje više pažnje od vas.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Mesec u kući planova i prijatelja podstiče vašu ambiciju u vezi s kupovinom ili prodajom nekretnina, građevinskim radovima, turizmom. Voljena osoba planira zajednički put. Provodite više vremena u prirodi.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Tranzit Meseca preko kuće karijere donosi vam uvećanje prihoda preko saradnje sa starim poslovnim partnerima. Neko s kim ste nekada bili bliski, ima jaku želju da vas vidi. Osetljiv koštano-zglobni sistem.
