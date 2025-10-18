ZABORAVITE SIRĆE I SODU: Ovim pićem uklanjate fleke od kafe i čaja sa tepiha - rezultat iznenađuje

VEĆINA ljudi zna za uobičajene trikove sa belim sirćetom ili sodom bikarbonom pomažu u otklanjanju fleka sa tepiha, ali postoji jedno iznenađujuće rešenje za koje mnogi ne znaju.

Foto Shutterstock

Dobro je poznato da se tepisi mogu uništiti za samo nekoliko sekundi ukoliko smo nesmotreni. Dovoljno je da se prospe čaj, kafa ili sok, i mrlja može delovati kao da je nemoguće ukloniti. Mnogi odmah posežu za hemijskim sredstvima za čišćenje, ali ona ponekad mogu učiniti više štete nego koristi, naročito na tepisima sa nežnim vlaknima ili izbledelim bojama.

Zato stručnjaci kažu da je bolje prvo isprobati jednostavne i netoksične metode. Neki stručnjaci sada preporučuju da se na fleku prospe potpuno drugo piće i to ono koje je verovatnije da ćete pronaći u frižideru nego u ormariću sa sredstvima za čišćenje.

Umesto da odmah posegnete za jakim hemikalijama, pokušajte da koristite sastojke koje već imate kod kuće, naročito ako je tepih vredan ili napravljen od prirodnih materijala.

Foto: Profimedia

Jedan od najneobičnijih saveta stručnjaka je korišćenje piva za uklanjanje starih mrlja od čaja i kafe sa tepiha.

- Ako ste ikada prosuli kafu ili čaj na tepih, kao i većina ljudi, verovatno ste pomislili da je gotovo nemoguće ukloniti mrlju. Nije tačno - evo trika koji vam može pomoći: pivo. Da, zaista možete bukvalno izvući mrlju tako što ćete sipati malu količinu piva direktno na nju i blago utrljati. Fleka bi zatim trebalo da nestane. Kao i kod svih ovih metoda, možda ćete morati da ponovite postupak kako biste potpuno uklonili tragove mrlje - kažu oni.

Drugi trikovi koje preporučuju stručnjaci uključuju mešavinu belog sirćeta i tople vode za tvrdokorne mrlje od hrane, ili sodu bikarbonu za upijanje tečnosti pre nego što ostavi trajne tragove.

Efikasna je i pena za brijanje

Pena za brijanje se pokazala efikasnom protiv fleka od soka ili masnoće, dok so može pomoći kod mrlja od crnog vina, kečapa ili čak masne hrane - ako se primeni brzo i na pravilan način.

Da biste koristili penu za brijanje, prvo blago tapkajte zamrljano mesto kako biste uklonili višak tečnosti, zatim nanesite malu količinu pene i lagano utrljajte vlažnim sunđerom.

Kod soli, potrebno je da je pospete dok je fleka sveža, ostavite nekoliko minuta da upije tečnost, zatim je usisate i obrišete područje hladnom vodom.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je kod osetljivih tepiha, posebno onih izrađenih od svile, vune ili drugih prirodnih vlakana, najbolje prvo se konsultovati sa profesionalcem pre nego što primenite bilo kakvo sredstvo.

(Express)

