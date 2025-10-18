OVE PREDMETE ODMAH DEZINFIKUJTE NAKON KUPOVINE: Bez obzira što su novi, puni su bakterija

KUPOVINA iz druge ruke spaja uzbuđenje traganja za jedinstvenim blagom sa uštedom novca i smanjenjem otpada

Nakon što proslavimo naše sjajne kupovine iz druge ruke, uvek želimo da budemo sigurni da su svi predmeti čisti i dezinfikovani pre nego što ih upotrebimo u kući.

Evo nekoliko najboljih saveta kako bezbedno očistiti polovne stvari da biste ih dugo koristili.

Odeća

Ključ za čišćenje polovne odeće je da obratite pažnju na uputstva za održavanje dok kupujete. Neki komadi kao što su kaputi, strukturirani sakoi i odeća sa ukrasima često zahtevaju profesionalno hemijsko čišćenje, ali odeću koja se može prati možete očistiti i dezinfikovati kod kuće.

Kada donesete odeću kući, ponovo proverite etiketu da biste se uverili da li se može prati u mašini ili ručno. Dobro je prati svaki komad zasebno, ručno ili na nežnom programu mašine, kako biste sprečili prenošenje boje na druge stvari. Koristite hladnu vodu i svoj uobičajeni deterdžent, a u završno ispiranje dodajte dezinfekciono sredstvo za veš ili pola šolje destilovanog belog sirćeta da biste uništili bakterije koje mogu ostati u tkanini.

Cipele

Kada pronađete savršen par cipela u prodavnici polovnih stvari, važno je da detaljnije očistite unutrašnjost nego spoljašnjost. Ako je moguće, izvadite i zamenite uloške, a zatim koristite dezinfekcionu sprej za uništavanje bakterija i gljivica. Takođe možete dezinfikovati unutrašnjost mešavinom alkohola i vode u odnosu 50:50. Natopite čistu krpu u rastvor i prebrišite sve unutrašnje površine.

Za spoljašnjost cipela koristite odgovarajuća sredstva i metode čišćenja. Mekanom četkom uklonite prašinu i prljavštinu, mrlje na platnenim cipelama tretirajte blagim rastvorom deterdženta, a na kožnim cipelicama nanesite regenerator da ostanu mekane i gipke. Ostavite cipele da se osuše na vazduhu pre nošenja.

Posteljina

Posteljinu kao što su čaršavi, ćebad i jorgan treba prati po uputstvu na etiketi.

Za odeću koja se može prati, koristite uobičajeni deterdžent i dodajte dezinfekciono sredstvo za veš ili šolju destilovanog belog sirćeta u završno ispiranje. Za vintage prekrivače, operite ih ručno u kadi uz nežni deterdžent i hladnu vodu.

Stolnjaci, jastuci i zavese

Većina stolnjaka može se prati mašinski ili ručno kako bi se očistili i dezinfikovali. Za izbeljivanje požutelih stolnjaka, napravite rastvor kiseoničnog izbeljivača i mlake vode, potopite tkanine i ostavite da odstoje preko noći. Po potrebi ponovite postupak.

Za jastuke, zavese i druge tkanine, uklonite mrlje pomoću vlažne krpe i sredstva za uklanjanje mrlja, a zatim upotrebite parni čistač za dezinfekciju tkanine. Topli para će uništiti bakterije i grinje, i pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa. Ostavite da se osuši na vazduhu pre upotrebe.

Presvučeni nameštaj

Počnite čišćenje tako što ćete dobro usisati presvlake da uklonite prašinu i prljavštinu. Usisavajte polako i ne zaboravite ispod jastuka, na donjoj strani i pozadi nameštaja.

Mrlje uklonite sredstvom za čišćenje presvlaka i mikrofiber krpom. Za dezinfekciju i uklanjanje mirisa koristite parni čistač (koji takođe uništava grinje). Ako nemate parni čistač, lagano poprskajte dezinfekcionim sprejom i pustite da se osuši na vazduhu pre upotrebe.

Drveni i metalni nameštaj

Za čišćenje drvenog nameštaja i ukrasnih predmeta, pomešajte toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove u kanti. Natopite mikrofiber krpu u rastvor, ocedite i obrišite sve površine. Koristite blagi pritisak za čišćenje jače zaprljanih delova. Isperite ostatke pene čistom krpom natopljenom u čistu vodu i dobro osušite. Koristite ulje za negu ili polir vosak da vratite sjaj i istaknete prirodnu teksturu drveta.

Metalni nameštaj čistite na isti način, toplom vodom i deterdžentom. Koristite meku krpu da obrišete sve površine. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja od kamenca i oksidacije sa hroma, koristite rastvor 50% destilovanog belog sirćeta i 50% vode i odmah osušite površinu da zadržite sjaj i sprečite tragove.

Čaše i posuđe

Za čvrste čaše za piće, pribor za jelo i tanjire, pranje u mašini za sudove će ih očistiti i dezinfikovati, spremne za upotrebu. Za osetljivije predmete, poput kristalnih čaša za vino, ručno oslikanih predmeta, noževa sa šupljom drškom ili posuđa sa metalnim ukrasima, operite ih ručno u toploj, sapunici.

Da biste dezinfikovali nemetalne predmete nakon pranja, dodajte dve kašike hlorne bele peroksidne vode na 4 litra vode i potopite ih na 10 minuta. Dobro isperite i osušite čistom krpom.

Ukrasni predmeti

Staklo, keramika i porcelan: Ako se mogu potopiti, operite ih u toploj, sapunici, isperite toplom vodom i osušite mikrofiber krpom. Alternativno, prebrišite vlažnom krpom sa sapunicom, zatim čistom vlažnom krpom za ispiranje i dobro osušite.



Metalni predmeti: Ako se mogu potopiti, operite u toploj sapunici da uklonite prašinu i prljavštinu, isperite dobro i ispolirajte odgovarajućim sredstvom za metal. Ako se ne mogu potopiti, prebrišite krpom umočenu u sapunicu, pa zatim čistom, vlažnom krpom da uklonite ostatke sapuna.Korpe i predmeti od ratana: Koristite nastavak za usisivač za tapaciranje da uklonite prašinu i prljavštinu. Pomešajte jedan deo destilovanog belog sirćeta sa tri dela vode. Natopite meku krpu u rastvor i prebrišite korpu ili ratan nameštaj. Ostavite da se osuši na vazduhu.Knjige i papirni predmeti: Koristite mekanu mikrofiber krpu da uklonite prašinu i prljavštinu sa površina. Ako knjiga ima ustajali miris, pospite sodu bikarbonu između stranica i stavite je u papirnu kesu na nekoliko dana da upije miris. Nakon toga, obrišite knjigu ponovo mekanom krpom, savetuje Real Simple.

