NESTVARNO: Na Suncu eruptirala džinovska protuberanca - Pogledajte neverovatan snimak (VIDEO)
NA Suncu je eruptirala jedna od najvećih protuberanci ove godine, navodi se u podatacima Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka.
Poslednjih nekoliko dana posmatrana je na istočnom kraju zvezde i sve ovo vreme postepeno se pomerala ka Zemlji.
Stručnjaci su objasnili da će njena putanja proći između Merkura i Zemlje, mada verovatno nijedna planeta neće biti pogođena.
Osim toga, naučnici su napomenuli da, da protuberanca nije eruptirala danas, onda bi sutra, prema proračunima, plazma mogla da dostigne položaj sa kojeg bi, nakon erupcije, udarila ivicu Zemlje, a da je ostala na Suncu do petka, udarila bi direktno u Zemlju.
Protuberance izgledaju kao plamenovi gasa u Sunčevoj atmosferi vidljivi izvan oboda Sunčevog diska.
(Sputnjik)
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)