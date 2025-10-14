NESTVARNO: Na Suncu eruptirala džinovska protuberanca - Pogledajte neverovatan snimak (VIDEO)

NA Suncu je eruptirala jedna od najvećih protuberanci ove godine, navodi se u podatacima Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka.

Foto: Printskrin Jutjub/ European Space Agency, ESA

Poslednjih nekoliko dana posmatrana je na istočnom kraju zvezde i sve ovo vreme postepeno se pomerala ka Zemlji.

Stručnjaci su objasnili da će njena putanja proći između Merkura i Zemlje, mada verovatno nijedna planeta neće biti pogođena.

Osim toga, naučnici su napomenuli da, da protuberanca nije eruptirala danas, onda bi sutra, prema proračunima, plazma mogla da dostigne položaj sa kojeg bi, nakon erupcije, udarila ivicu Zemlje, a da je ostala na Suncu do petka, udarila bi direktno u Zemlju.

Protuberance izgledaju kao plamenovi gasa u Sunčevoj atmosferi vidljivi izvan oboda Sunčevog diska.

(Sputnjik)