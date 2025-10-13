KOLIKO JE ŠEŠELJ STUDIRAO? Ovo je prava istina

PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj kao student je privlačio toliku pažnju mladih u Sarajevu da su mnogi sa drugih fakulteta dolazili da slušaju kako polaže ispite.

Vojislav Šešelj / Privatna arhiva

Vojislav Šešelj diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za dve godine i osam meseci 1976. godine, a zatim i magistrirao 1977. godine.

Prosek na kraju studija bio mu je 8,20.

Doktorirao je u Beogradu 25. novembra 1979. godine.

Najmlađi je doktor nauka u SFRJ.

