KOLIKO JE ŠEŠELJ STUDIRAO? Ovo je prava istina

13. 10. 2025. u 15:48

PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj kao student je privlačio toliku pažnju mladih u Sarajevu da su mnogi sa drugih fakulteta dolazili da slušaju kako polaže ispite.

КОЛИКО ЈЕ ШЕШЕЉ СТУДИРАО? Ово је права истина

Vojislav Šešelj / Privatna arhiva

Vojislav Šešelj diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za dve godine i osam meseci 1976. godine, a zatim i magistrirao 1977. godine.

Prosek na kraju studija bio mu je 8,20.

Doktorirao je u Beogradu 25. novembra 1979. godine.

Najmlađi je doktor nauka u SFRJ.

