DA LI SU METEORITI OPASNI: Ruski astronom otkrio koliko često na Zemlju padaju nebeska tela

KOLIKO često čujete na vestima da je neki veliki meteorit pao na Zemlju? Poprilično retko, složićete se. Međutim, to nije zato što nas oni zaobilaze, već zato što padaju tamo gde ih ne vidimo. Koliko se često oni sruše iz kosmosa na našu planetu, a koliko nas često pogode oni manji?

Foto: Shutterstock

Obično je pad većih meteorita vidljiv iz kosmosa - sateliti koji kruže iznad Zemlje ovu pojavu registruju zahvaljujući jakim svetlosnim efektima koji je prate. Upravo snimci ovih satelita otkrivaju odgovor na pitanje koliko često meteoriti padaju na zemlju: češće nego što mislimo.

Većina padova većih meteorita nam promakne

Međutim, sa Zemlje se ne registruje baš svaki pad, jer većina njih uopšte nije vidljiva: meteorit može da proleti negde iznad okeana, zabačene tajge, Antarktika ili guste prašume - iznad mesta u kojima nema stanovnika i koja su udaljena od civilizacije.

- Na Zemlji ima mnogo mesta gde ljudska noga nikada nije kročila - navodi rukovodilac Laboratorije sunčeve astronomije Ruske akademije nauka, Sergej Bogačov.

Po kartama na kojima su registrovani padovi meteorita jasno se može zaključiti da je, recimo, Čeljabinski meteorit, koji je pao na Zemlju 15. februara 2013. godine u okolini ruskog grada Čeljabinska, bio jedan od najkrupnijih u poslednjih 10 godina.

Drugi krupni meteoriti, sličnih gabarita kao Čeljabinski, na zemlju padaju relativno retko - otprilike jednom u godinu dana. Od pada Čeljabinskog do danas obrušilo ih se oko 10, pišu RIA Novosti, i to znamo samo zahvaljujući snimcima satelita.

Oni manji padaju neuporedivo češće

Kada je reč o manjim meteoritima, oni se na našu planetu obrušavaju mnogo češće: ruski astronom navodi da se padovi sasvim malih meteorita registruju praktično svakoga dana, kao i da specijalne službe spaze između 3 i 4 nova bolida svakodnevno.

- Većina njih nikada ne doleti do površine Zemlje - oni se sprže u atmosferi - naveo je astronom Bogačov, naglašavajući da nema razloga za brigu, ni mesta za paniku.

Sasvim nedavno, sredinom avgusta meseca ove godine, u jednom gradu u Americi, meteorit stariji čak i od Zeljme završio je svoju blistavu "karijeru" u jednom domaćinstvu: njegov fragment probio je krov kuće. Srećom, meteorit je tokom leta kroz atmosferu izgubio na masi.

- Jednog dana će se ukazati prilika, i nikad ne znamo kada će to biti, da nešto veliko udari i izazove katastrofalnu situaciju. Ako možemo da se zaštitimo od toga, želimo to da uradimo - upozorili su tom prilikom stručnjaci, a prenosi Bi-Bi-Si.

(RT)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta