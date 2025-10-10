SUTRA SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE: Evo šta obavezno treba poneti na groblje

JESENjE Miholjdanske zadušnice obeležavaju se 11. oktobra, a u pravoslanim crkvama služi se liturgija i parastos za upokojene.

Miholjske zadušnice, jedan od četiri velika dana u godini posvećena sećanju na upokojene, ove godine padaju u subotu, 11. oktobra.

To je trenutak kada se vernici okupljaju u crkvama i na grobljima, kako bi se molitvom, svećom i toplinom sećanja povezali sa dušama svojih najmilijih.

Molitva za pokojne i simbolika običaja

Na Miholjske zadušnice u svim pravoslavnim hramovima služi se sveta liturgija i parastos za upokojene. Nakon službe, vernici odlaze na grobove svojih bližnjih, gde čiste i uređuju grobna mesta, kade ih tamjanom i pale sveće, uz tihu molitvu za pokoj duša onih koji su prešli u večnost.

Prema drevnom običaju, na grob se donosi kuvano žito i vino, koje sveštenik blagosilja i preliva tokom parastosa. Žito simbolizuje večni život i vaskrsenje, dok vino označava krv Hristovu i spasenje.

Delo milosrđa u ime upokojenih

U pojedinim krajevima Srbije i dalje se neguje lep običaj da se na ovaj dan podeli hrana i darovi siromašnima, kao čin ljubavi i milosrđa učinjen u ime onih koji više nisu sa nama. Na taj način, sećanje na pokojne prerasta u delo dobrote koje donosi mir i blagoslov živima.

Verovanje i vreme odlaska na groblje

Narodno verovanje kaže da je najbolje na groblje otići u prepodnevnim satima, dok je dan još mlad i obasjan svetlom. Smatralo se da molitve izgovorene po dnevnom svetlu lakše dopiru do neba i da duše pokojnika tada najjasnije osećaju prisustvo svojih najmilijih.

Za one koji nisu u mogućnosti da odu na groblje, običaj nalaže da se u crkvi upali sveća za pokoj duše. Plamen te sveće, makar malen, nosi istu poruku da se naši bližnji ne zaboravljaju i da ih u molitvi i ljubavi zauvek nosimo sa sobom.

