ON JE BAŠ LJUT: Pogledajte samo tu facu - ljudi na mrežama plaču od smeha (VIDEO)
MAČKA Berni ne voli da se četka, a video u kom izražava negodovanje nasmejao je mnoge na TikToku.
Dok je mačak Barni mirno uživao na suncu u svom ograđenom prostoru, vlasnik je pokušao da ga očešlja.
Njegov odgovor je bio mrzovoljan zvuk koji je, suprotno očekivanjima, zvučao iznenađujuće slatko. Delovao je prilično ljuto na vlasnika koji pokušava da ga očešlja.
Barni jednostavno ne voli da ga uznemiravaju dok se sunča, piše PetHelpful.
Korisnici TikToka su brzo počeli da se našale na njegov račun.
- Velika razlika između slike i zvuka - komentarisao je jedan gledalac.
Mnogi su se složili da su njihovi mejn kuni imali slične reakcije.
- Moj to još više mrzi. Četkanje je posao za dve osobe i uvek se završi sa bolnim rukama - napisao je jedan vlasnik, dok je drugi dodao: "Moj crni mejn kun ne dozvoljava da ga četka dodirne."
