NE BI VAM PALO NA PAMET DA IH OVAKO BRIŠETE: Ovo skida prašinu sa venecijanera

15. 09. 2025. u 18:41

LETNjI, odnosno topliji meseci donose više prašine u dom, jer zbog otvorenih prozora u prostor ulaze sitne čestice.

НЕ БИ ВАМ ПАЛО НА ПАМЕТ ДА ИХ ОВАКО БРИШЕТЕ: Ово скида прашину са венецијанера

Najviše stradaju venecijaneri i prozorske daske, a statički elektricitet dodatno privlači nečistoće.

Umesto posebnih i skupih preparata, dovoljno je upotrebiti maramice za sušenje veša u mašini.

One ne samo da uklanjaju prašinu, već ostavljaju antistatički sloj i miris, pa površine duže ostaju čiste i sveže.

Postupak je jednostavan – prvo vlažnom krpom obrisati letvice i dasku, zatim preći maramicom za sušenje preko cele površine, uključujući uglove. Na ovaj način, venecijaneri i prozorske daske ostaju čisti i do dve nedelje, u zavisnosti od toga koliko se često otvaraju prozori.

Dodatni plus je što su maramice za sušenje lako dostupne i jeftine, pa ovaj trik može postati deo redovne rutine čišćenja bez dodatnih troškova i napora.

NIKOLINA KOVAČ O ODRASTANJU U RATNOM PERIODU: Bilo je to teško detinjstvo - mama je prodavala na pijaci

