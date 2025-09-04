KADA ČETBOT IZMIŠLJA: Evo kada AI halucinacije mogu da nam budu od koristi
ČESTO čujemo da veštačka inteligencija može da "halucinira" i izmišlja informacije, što je jedna velika mana AI tehnologije.
Ipak, ovaj nedostatak zapravo može postati i prednost, prema stručnjacima, jer u nekim slučajevima upravo te halucinacije mogu biti vredan alat za nas.
Halucinacije u generativnim AI modelima su jedan od najčešćih izazova sa kojima se ova nova tehnologija suočava. Rezultati koje ovi sistemi ponekad generišu nemaju osnovu u stvarnosti i mogu se kretati od manjih grešaka, do potpuno izmišljenih ili čak opasnih informacija.
Da bi se unapredila, to znači da se halucinacije moraju smanjiti ili poptuno ukloniti - ali neki AI stručnjaci tvrde da to možda nije idealno rešenje, jer potpuno eliminisanje halucinacija moglo bi ograniči kreativnost sistema i smanjiti njegovu sposobnost da generiše zanimljiv sadržaj.
UTICAJ NA LjUDSKU KREATIVNOST
U oblastima gde je tačnost od suštinske važnosti - poput medicinske dijagnostike, finansijskih saveta ili sažimanja važnih vesti - halucinacije mogu biti problematične i štetne. Sa druge strane, u kreativnim aktivnostima kao što su pisanje, umetnost ili poezija, one mogu predstavljati vredan alat. Bilo da su u pitanju slike ili tekst, AI model koji ponekad stvara sadržaj izvan stvarnih činjenica može podstaći inovativno razmišljanje i pomoći u razvoju novih ideja.
Veza između halucinacija i kreativnosti u veštačkoj inteligenciji podseća na ljudsku maštu - često razvijamo kreativne ideje kada dopustimo našim mislima da "lutaju", a slično tome, AI modeli koji generišu najinovativnije rezultate to postignu kada stvaraju sadržaj koji nije zasnovan na činjenicama.
Kada je potrebno da AI sistem bude precizan, halucinacije se mogu ispraviti, ali u nekim slučajevima se mogu ukinuti stroga ograničenja i pružiti manje konteksta, što omogućava AI sistemu da postane alat za razvoj kreativnog razmišljanja, traženja inspiracije i unapređivanja sopstvenih ideja.
Štaviše, istraživači već koriste izmišljene scenarije generisane veštačkom inteligencijom za praćenje napredovanja raka, razvoj novih lekova, otkrivanje složenih obrazaca vremena i pronalaženje novih načina za izradu medicinskih instrumenata, prema "Njujork tajmsu".
ZAŠTO VEŠTAČKA INTELIGENCIJA HALUCINIRA
Halucinacije se javljaju zbog načina na koji generativni sistemi kreiraju tekst. Kada odgovara na upit, sistem predlaže najverovatniju sledeću reč na osnovu prethodnih podataka. Ovo je slično principu koji koriste programi za automatsko dopunjavanje teksta na mobilnim telefonima, ali je mnogo složenije.
Ipak, to što sistem predviđa najverovatniju sledeću reč ne garantuje da će rezultat biti tačan - veštačka inteligencija može grupisati reči koje zvuče kao da pripadaju zajedno, ali nisu logične, što dovodi do pojave halucinacija, prenosi "RBK Trend".
Iako je potpuno eliminisanje halucinacija gotovo nemoguće, postoje neke tehnike koje ih značajno smanjuju. Jedan od pristupa je tražiti od AI sistema da, pored podataka koje je primio u obuci i kontekstu koji mu je korisnik ponudio na određenu temu, pretražuje i relevantne informacije na drugim veb sajtovima.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
SLATKO, OSVEŽAVAJUĆE - I OPASNO? Šta se dešava kad pojedemo previše lubenice
03. 09. 2025. u 23:30
PSI I VLASNICI ČESTO IMAJU ISTA OBOLjENjA: Evo kako to možete sprečiti
03. 09. 2025. u 23:00
SUVA KOŽA, POSPANOST, GLAD: Ovo su znaci da vam nedostaju masti u ishrani
03. 09. 2025. u 00:00
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)