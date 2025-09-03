NOĆNA AVANTURA TATE I SINA: Lud provod zatvorenom akva parku - "najbolji rođendan ikada" (VIDEO)

DOK većina roditelja za dečji rođendan naručuje tortu i možda unajmi animatora, jedan otac u Rusiji rešio je da svom sinu priredi sasvim drugačije iznenađenje.

Foto printskrin jutjub/life.ru

Umesto proslave kod kuće, kasno uveče ga je uveo u akva park u kojem radi - i proslavili su rođendan koji će mališan pamtiti do kraja života.

Sigurnosne kamere su oko 11 sati uveče u akva parku u gradu Habarovsk zabeležile ova dva "noćna kupača" kako se prskaju u bazenima, klize niz tobogane i smeju. Dečak je, prema rečima svedoka, bio "apsolutno oduševljen" i nije želeo da napusti svoju "privatnu žurku".

Sve to zvuči kao scena iz porodične komedije - osim što je tatin "poklon iz snova" za sina mogao da se pretvori u otkaz.

-Imali smo incident - zaposleni je tajno doveo svog sina u vodeni kompleks. Noću, baš kao u filmovima, potvrdila je direktorka akva parka Ksenija Rudenko. Ipak, kada je istina izašla na videlo, umesto stroge kazne usledio je neočekivano lepši ishod. -Kasnije smo saznali njegov motiv - želeo je da proslavi rođendan svog jedanaestogodišnjeg sina na nezaboravan način.

Iako je na prvi pogled sve delovalo kao dovoljno dobar razlog za disciplinske mere, rukovodstvo je odlučilo da okrene priču na svetliju stranu. "Naša reakcija? U početku smo bili šokirani, a onda smo se smejali", rekla je direktorka, dodajući da je razumela čistu ljudsku želju da se detetu podari uspomena za ceo život.

Štaviše, interna istraga je pokazala da je njihova noćna avantura otkrila i određene propuste u sistemu bezbednosti. "Ispitali smo situaciju, razgovarali sa njim i shvatili da nam je pokazao gde imamo slepu tačku u organizaciji. Zahvaljujući ovom incidentu, uspeli smo da je popravimo."

-Ponekad nam život nudi ove lekcije ne da bismo uvodili kazne i ljutili se, već da nas podseti na ono što je važno. Zar svi ne želimo taj prijatan osećaj istinske detinjske radosti? Neko sećanje koje možda deluje apsurdno, ali nas ipak usrećuje?

Na kraju, situacija je dobila i dozu realizma: Akva park je naglasio je da će ubuduće radno vreme strogo ostati između 9 i 22 časa. "Na kraju krajeva, čak i dečja sećanja ponekad moraju da poštuju raspored," rekla je direktorka, prenosi "Life.ru".

Korisnici društvenih mreža su bili oduševljeni reakcijom direktorke. Mnoge je iznenadilo što kompanija nije otpustila radnika, a jedan korisnik je napisao da bi, sa takvim šefom, sa zadovoljstvom radio u toj firmi dokle god može. Takođe, mnogi smatraju da je ovo primer poslodavca koji zaista stoji iza svojih zaposlenih.

(rt.rs)

