DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 9. SEPTEMBAR: Blizanci se okreću važnom planu, Devica sumnja u partnera, Strelac dogovara isplativ posao
SAZNAJTE šta vas u utorak, 9. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
BIK (21. 4 - 21. 5)
Prelazak Meseca preko kuće inspiracije odgovara lekarima, medicinskim radnicima, farmaceutima, glumcima. Strastveni zajednički trenuci s voljenom osobom. Susret sa harizmatičnom osobom koja nosi uniformu na radu.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec u kući društvenog života donosi vam danas brojne susrete i poznanstva sa interesantnim osobama. Spremni ste da se posvetite realizaciji važnog plana. Izbegavajte nepotrebne troškove. Poslušajte savet Vage.
RAK (22. 6 - 22. 7)
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec prelazi preko devete kuće donoseći odlaganje puta ili nejasnu situaciju sa inostranstvom, upisom na fakultet ili polaganjem ispita. Novac preko saradnje sa Lavom i Vagom. Rasprava s mlađim članom porodice. Rekreirajte se.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec u kući finansija, pod uticajem Plutona iz kuće posla, donosi vam uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih vidova zarade, IT sektora, influenserstva. Ponašanje emotivnog partnera budi vašu sumnju u njegovu iskrenost prema vama.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec prelazi preko planeta ograničenja, nesigurnosti i obmana u sedmoj kući donoseći probleme s emotivnim ili poslovnim partnerom. neko kome ste tiha patnja šalje vam romantičnu poruku. Promenite način ishrane.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Aspekt između vašeg vladaoca Plutona i Meseca u kućama posla donosi vam novčane dobitke. Možete da sklopite dobar dogovor ako se bavite zanimanjem koje podrazumeva određenu crtu kreativnosti. Glavobolja.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Preko vašeg vladaoca Saturna i Neptuna, planeta ambicije i ideja u kući privatnog života, prelazi Mesec, donoseći vam zaradu preko samostalne delatnosti, nekretnina, građevinskih radova. Provodite više vremena u prirodi.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Pluton, planeta novca i moći, u vašem znaku pravi sekstil s Mesecom u kući biznisa, donoseći vam zaradu preko posla s nekim s kim ste već sarađivali. Imate podršku osobe na položaju. Ljubavni partner očekuje da se setite važnog datuma.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec, koji upravlja vašom maštom, prelazi preko vašeg vladaoca Neptuna u kući posla, donoseći vam kreativne ideje. Slobodne Ribe mogu da upoznaju nekoga čije zanimanje podrazumeva uniformu. Osetljivi respiratorni organi.
