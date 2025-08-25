Panorama

MISLILAC KOJI JE POMERIO GRANICE FILOZOFIJE: Na današnji dan 1900. godine preminuo Fridrih Niče

Dragana Matović

25. 08. 2025. u 05:00

NEMAČKI filozof, pesnik i klasični filolog Fridrih Niče umro je 25. avgusta 1900. godine u Vajmaru. Bio je jedan od najuticajnijih mislilaca 19. veka, poznat po svojim idejama o "volji za moć", "večitom vraćanju" i "natčoveku", ali i po kritici religije, morala i savremenog društva.

Njegova dela, poput "Tako je govorio Zaratustra", "Volja za moć" i "S one strane dobra i zla", ostavila su snažan trag na filozofiju, književnost i umetnost 20. veka. Poslednje godine života proveo je teško bolestan, daleko od javnosti, a njegova filozofska zaostavština tumačena je i osporavana iz različitih uglova sve do danas.

