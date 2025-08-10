DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 11. AVGUST: Bik razvija privatni biznis, Lav se "obračunava" s partnerom, Škorpiju očekuju trzavice u porodici

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 11. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Merkur, koji upravlja vašim dogovorima i svakodnevicom, kreće direktnim hodom preko pete kuće donoseći vam uspeh preko kreativnih zanimanja, hobija, sporta, rada s decom i mladima. Ulažete u sređivanje stambenog prostora.

BIK (21. 4 - 21. 5)

S Merkurom, planetom intelekta i logike, koji kreće direktno preko četvrte kuće fokusirani ste na proširenje ili započinjanje samostalne delatnosti. Razmišljate o ulasku u vezu ili brak, a zauzeti Bikovi o renoviranju ili kupovini stana.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Opozicija Plutona, planete dominacije i vašeg vladaoca Merkura, koji kreće direktnim hodom preko kuće mentalnog stanja čini vas nervoznijim nego inače. Mladi Blizanci mogu imati konflikte s jednim roditeljem.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekt između direktnog Merkura, vladaoca vaše intuicije i mentalnog stanja, i Plutona u kući novca i strasti, čini vas spremnim za ulazak u poslovni rizik. Izbegavajte rasprave sa Ovnovima, Jarčevima i Škorpijama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Direktan hod Merkura preko vašeg znaka, pod uticajem Plutona iz kuće partnerskih odnosa, čini vas spremnim da voljenoj osobi jasno stavite do znanja šta očekujete od nje. Dogovor o novom poslu s osobama iz inostranstva.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Aspekti vašeg vladaoca Merkura, koji kreće direktnim hodom preko kuće podsvesti i mašte, donosi inspiraciju i motivaciju umetnicima. Prihvatate udvaranje zauzete osobe koju ste pre tri nedelje upoznali preko društvene mreže.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Merkur kreće direktno preko kuće planova i pravi opoziciju s Plutonom u kući kreativnosti, što vam donosi uvećanje zarade preko emotivnog ili poslovnog partnera. Budite taktičniji prema saradnicima i kolegama.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Direktan hod Merkura, planete biznisa, preko desete kuće, pod uticajem vašeg vladaoca Plutona, najavljuje nove poslovne izazove ali i trzavice u porodici. Susret s interesantnom osobom na društvenom događaju.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Merkur kreće direktno preko devete kuće donoseći vam dogovor o projektu koji ima veze sa strancima, obrazovanjem ili nekim pravnim aktima. Novac stiže preko nekretnina i privatnog biznisa. Smanjite unos šećera.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Direktan hod Merkura preko osme kuće, pod uticajem vašeg vladaoca Saturna donosi vam uvećanje prihoda preko nekretnina, uslužne delatnosti, kraćih putovanja. Romantičan susret s osobom koja često putuje, zbog poslovnih obaveza.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Direktan hod planete komunikacija, Merkura, preko sedme kuće donosi obnovu komunikacije s voljenom osobom ili saradnicima kojim postavljate određene zahteve. Planirate nastavak građevinskih radova ili proširenja privatnog biznisa.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Merkur, planeta mentalnog stanja i biznisa, kreće direktno preko kuće posla, čineći vas mnogo aktivnijim, posebno ako se bavite kreativnim zanimanjem ili nameravate da hobi pretvorite u posao. Budite taktičniji prema saradnicima.