DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 11. AVGUST: Bik razvija privatni biznis, Lav se "obračunava" s partnerom, Škorpiju očekuju trzavice u porodici
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 11. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Astrolog Marina Jungić Milošević
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Merkur, koji upravlja vašim dogovorima i svakodnevicom, kreće direktnim hodom preko pete kuće donoseći vam uspeh preko kreativnih zanimanja, hobija, sporta, rada s decom i mladima. Ulažete u sređivanje stambenog prostora.
BIK (21. 4 - 21. 5)
S Merkurom, planetom intelekta i logike, koji kreće direktno preko četvrte kuće fokusirani ste na proširenje ili započinjanje samostalne delatnosti. Razmišljate o ulasku u vezu ili brak, a zauzeti Bikovi o renoviranju ili kupovini stana.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Opozicija Plutona, planete dominacije i vašeg vladaoca Merkura, koji kreće direktnim hodom preko kuće mentalnog stanja čini vas nervoznijim nego inače. Mladi Blizanci mogu imati konflikte s jednim roditeljem.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Aspekt između direktnog Merkura, vladaoca vaše intuicije i mentalnog stanja, i Plutona u kući novca i strasti, čini vas spremnim za ulazak u poslovni rizik. Izbegavajte rasprave sa Ovnovima, Jarčevima i Škorpijama.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Direktan hod Merkura preko vašeg znaka, pod uticajem Plutona iz kuće partnerskih odnosa, čini vas spremnim da voljenoj osobi jasno stavite do znanja šta očekujete od nje. Dogovor o novom poslu s osobama iz inostranstva.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Aspekti vašeg vladaoca Merkura, koji kreće direktnim hodom preko kuće podsvesti i mašte, donosi inspiraciju i motivaciju umetnicima. Prihvatate udvaranje zauzete osobe koju ste pre tri nedelje upoznali preko društvene mreže.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Merkur kreće direktno preko kuće planova i pravi opoziciju s Plutonom u kući kreativnosti, što vam donosi uvećanje zarade preko emotivnog ili poslovnog partnera. Budite taktičniji prema saradnicima i kolegama.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Direktan hod Merkura, planete biznisa, preko desete kuće, pod uticajem vašeg vladaoca Plutona, najavljuje nove poslovne izazove ali i trzavice u porodici. Susret s interesantnom osobom na društvenom događaju.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Merkur kreće direktno preko devete kuće donoseći vam dogovor o projektu koji ima veze sa strancima, obrazovanjem ili nekim pravnim aktima. Novac stiže preko nekretnina i privatnog biznisa. Smanjite unos šećera.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Direktan hod Merkura preko osme kuće, pod uticajem vašeg vladaoca Saturna donosi vam uvećanje prihoda preko nekretnina, uslužne delatnosti, kraćih putovanja. Romantičan susret s osobom koja često putuje, zbog poslovnih obaveza.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Direktan hod planete komunikacija, Merkura, preko sedme kuće donosi obnovu komunikacije s voljenom osobom ili saradnicima kojim postavljate određene zahteve. Planirate nastavak građevinskih radova ili proširenja privatnog biznisa.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Merkur, planeta mentalnog stanja i biznisa, kreće direktno preko kuće posla, čineći vas mnogo aktivnijim, posebno ako se bavite kreativnim zanimanjem ili nameravate da hobi pretvorite u posao. Budite taktičniji prema saradnicima.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)