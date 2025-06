DA NE POVERUJETE: Evo kojom brzinom rastu nokti i kosa

Brzina rasta noktiju, kose i brade varira u zavisnosti od različitih faktora kao što su genetika, ishrana, zdravstveno stanje, godine i stil života. Evo nekih od opštih podataka o brzini rasta ovih delova tela:

Foto Shutterstock

Prosečna brzina rasta noktiju na rukama je otprilike 0,1 milimetara dnevno, što je oko tri milimetra mesečno. Nokti na nogama rastu nešto sporije, oko 1,5 mm u toku meseca. Razlika u brzini rasta najverovatnije je posledica različitih cirkulatornih i metaboličkih procesa u ovim delovima tela.

Kosa raste oko 1 do 1,5 centimetar mesečno, što je oko 15-20 cm godišnje. Na brzinu rasta kose utiču mnogobrojni faktori, kao što su: genetika, ishrana bogata vitaminima A, B, C i E, kao i mineralima poput cinka i gvožđa, zdravlje - hormonski disbalans, stres (može usporiti rast i dovesti do opadanja), bolesti ili uzimanje određenih lekova mogu ga usporiti, uzrast - kosa raste brže u mladosti i može „usporiti“ kako starimo, zbog smanjene proizvodnje hormona.

Brada raste sličnom brzinom kao i kosa, odnosno 1 do 1,5 centimetra mesečno, a važnu ulogu u tom procesu imaju genetika i hormonski faktori. Naime, muškarcima sa većom količinom testosterona brže raste brada.

Naravno, brzina rasta svih ovih delova tela može se razlikovati od osobe do osobe.